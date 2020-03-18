TTSO ile Çoruh Elektrik arasında indirim protokolü imzalandı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında, oda üyelerinin yararlanacağı indirim protokolü imzalandı.
OSMAN ŞİŞKO-TRABZON
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında, oda üyelerinin yararlanacağı indirim protokolü imzalandı.
İmza törenine TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. İl Müdürü Ali Emrah Köse katıldı. Protokol uyarınca TTSO üyelerine elektrik hizmetinde belirli oranlarda indirim sağlanacağı belirtildi.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, “Protokol üye firmalarımızın elektrik maliyetlerinin düşürülmesi açısından bir fırsat sunuyor. Üyelerimiz Çoruh Elektrik şirketine başvurularını yaparak protokolden yararlanabilirler. Tüm üyelerimize hayırlı olsun” dedi.
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. İl Müdürü Ali Emrah Köse de üretime ve bölge ekonomisine destek olmak adına böyle bir protokol imzalamaktan memnun olduklarını vurguladı.