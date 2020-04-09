TTSO sektör sorunlarını yetkili mercilere iletmeye devam ediyor

09 Nisan 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, Koronavirüs (Covid – 19) salgını yüzünden alınan tedbirler nedeniyle video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Genel Sekreter Alı Rıza Kul’un TTSO Hizmet Binası’ndan katıldığı yönetim kurulu toplantısında diğer kurul üyeleri video bağlantısıyla yer aldı. Gündemdeki konuların görüşülmesinin ardından Başkan Hacısalihoğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da TTSO ABİGEM'in İngiltere'de işbirliği yaptığı Cluscon London Genel Direktörü Baver Alyakut ve Rusya Federasyonu’nun Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası yetkilisi Natig Askerov ile video konferans yöntemiyle bağlantı yaparak gerek koronavirüs salgınında gerekse ticaret ve ekonomideki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın koronavirüs salgınıyla ilgili gerekli tedbirleri aldığını ve normal mesai saatlerinde üyelerine hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, “Binamızda gerekli dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca personelimiz nöbetleşe olarak hizmet vermeye devam ediyor. Servislerimiz sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlendi. Tüm katlara dezenfektan cihazları yerleştirildi” dedi.

Başkan Hacısalihoğlu, TTSO olarak işadamlarının koronavirüs salgınında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sektörlere göre ayırarak TOBB kanalıyla bakanlıklara bildirdiklerini de söyledi. Hacısalihoğlu, “Üyelerimize SMS yoluyla bir form gönderdik. Bu formda belirttikleri sorunları ve çözüm önerilerini diğer tüm odalarla birlikte TOBB’a gönderiyoruz. Burada derlenen sorunlar bakanlıklara iletiliyor ve ivedi şekilde iş dünyamızın bu salgından en az hasarla çıkması için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Ayrıca alınan önlemler ve çıkarılan desteklerle ilgili bilgilendirmeleri de gerek internet sitemiz gerekse sosyal medya hesaplarımız üzerinden üyelerimize duyuruyoruz. Amacımız bu dönemi hem sağlık olarak hem de ekonomimiz yönünden en az hasarla atlatmaktır” diye konuştu.

Hacısalihoğlu işadamlarının talep ve çözüm önerilerini https://forms.gle/sBZKHGm9GscXVScYA linki üzerinden kendilerine iletebileceklerini söyledi

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na ve Trabzon’daki sağlık çalışanlarının malzeme ihtiyaçlarında kullanılmak üzere oda olarak çeşitli miktarlarda maddi yardım yapma kararı aldıklarını da ifade etti.