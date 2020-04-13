TTSO’da bölge turizminin sorunları görüşüldü ve gelecek planlaması yapıldı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) düzenlenen toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörünün yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve talepleri görüşüldü, geleceğe yönelik planlamalar yapıldı.
OSMAN ŞİŞKO-TRABZON
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) düzenlenen toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörünün yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve talepleri görüşüldü, geleceğe yönelik planlamalar yapıldı.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Hilmi Saran, TÜRSAB Doğu Karadeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, TTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Özcan İlarslan, TTSO Meclis Üyesi Mustafa Kalaycı, DOKA Program Yönetim Birim Başkanı Kemal Akpınar, DOKA Trabzon Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehmet Akif Eraslan, TİSAD Başkanı Murat Çavga ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörünün yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve talepleri dile getirildi. Ayrıca koronavirüs salgını sonrasında sezonun açılmasıyla yapılacak çalışmalar planlandı.