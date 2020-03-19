TTSO’dan Yenilikçi Girişimcilik Yarışması için çağrı İlanı açıldı

19 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-TRABZON

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen Konsept İnovasyon Ağı Projesi kapsamında Yenilikçi Girişimcilik Yarışması çağrı ilanına çıktı. Yarışmanın son başvuru tarihinin 25 Mart 2020 olduğu belirtildi.

Ar-ge ve inovasyon odaklı, katma değer yaratacak projeler

Yenilikçi Girişimcilik Yarışması ile yenilikçi girişimcilik kültürünün ve ruhunun gelişimini teşvik etmenin amaçlandığı, yarışma sayesinde girişimcilerin yenilikçi fikirlerini proje ile daha geniş kitlelere duyurma fırsatı yakalayabilecekleri vurgulandı. Yenilikçi Girişimcilik Yarışması’nın Konsept İnovasyon Ağı Projesi’nin ortakları olan Litvanya ve Bulgaristan’da da gerçekleştirileceği, böylece deneyimlerin, iyi uygulamaların paylaşılması ve ticarileşme imkanlarının bu ülkelerde de araştırılmasının sağlanacağı ifade edildi.

Yenilikçi Girişimcilik Yarışması’na, AR-GE ve İnovasyon odaklı, katma değer yaratan, ileri teknoloji içeren ürün/hizmet üretmeye ve geliştirmeye yönelik, bölgeden yapılan ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak yenilikçi proje fikirleriyle başvuruların beklendiği belirtildi.

3 projeye ödüller verilecek

Yarışma sonucunda ilk 3’e giren projelerden 1’er temsilcinin Litvanya’ya düzenlenecek çalışma turuna katılım sağlayacağı, ilk 3’e giren projelere ayrıca iş planı hazırlama danışmanlığı verileceği açıklandı.

Başvurular internet üzerinden yapılıyor

Yenilikçi Girişimcilik Yarışması’na başvuruların https://tr.conceptinnovation.network/ui/cagri?n=1&fbclid=IwAR2H_myBLKkTdqc1mwBuw7-Wh6ZR8mYNAVOgy_nkqXt7klQ3h0MZMmvvxVA adresi üzerinden kayıt olunarak yapılabileceği belirtildi. Ayrıca yarışmada değerlendirici olmak isteyenler de aynı linkten başvuru formu doldurabilecek.

“TTSO inovasyonu yıllardır destekliyor”

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, odanın Trabzon’un yenilikçi ve teknolojik sürdürülebilir yatırımlar ile katma değerli ürün ve hizmet üreten, bölgenin ve Türkiye’nin uluslararası rekabetine katkı sağlayan bir merkez olması vizyonu ile hareket ettiğini söyledi. Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu vizyondan hareketle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, AR-GE ve İnovasyon odaklı, katma değer yaratan, ileri teknoloji içeren ürün/hizmet üretmeye ve geliştirmeye yönelik, bölgeden yapılan ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak projeler geliştirip uygulamakta ve bu yönde yapılan çalışmalara destek ve katkı sağlamaktadır. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli yapı taşlarından biri de girişimcilik faaliyetleridir. Bununla birlikte rekabetçiliğin ve rekabet avantajı sağlayabilmek için en önemli araçlardan hiç şüphesiz yenilikçilik çalışmalarıdır. TTSO bölgedeki girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile 2011 yılında Milano Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile Genç Girişimcilik Merkezi kurmuş ve bölgede girişimciliğin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi adına gerçekleştirilen faaliyetlere destek sağlanmıştır. 2019 yılında ise Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ile Konsept İnovasyon Ağı projesini hayata geçirmiştir. Proje ile kurumsal bilgi ve tecrübelerini kullanarak yenilikçi girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amaçlamaktadır.”