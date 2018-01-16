TÜBİTAK MAM ve BEBKA, mermer atıklarını ekonomiye kazandırıyor

16 Ocak 2018

SABİHA TOPRAK

KOCAELİ - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğiyle Bilecik yöresindeki mermer atıkları katma değerli ürünlere dönüştürülecek. TÜBİTAK MAM ile BEBKA’nın ortaklaşa yürüttükleri mermer atıklarının katma değerli ürün üretiminde hammadde olarak kullanılmasına yönelik fizibilite çalışması tamamlandı. Çalışmanın sonuçları Bilecik Ticaret Sanayi Odasında Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında düzenlenen ve bölgedeki çok sayıdaki sektör temsilcisinin katıldığı toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Program açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, program kapsamında TÜBİTAK-MAM tarafından, kalsiyum karbonat içeriği yüksek olan toz halindeki mermer atığının çöktürülmüş kalsiyum karbonat üretiminde kullanımı ile katma değeri yüksek ürüne dönüşümü üzerine fizibilite çalışması yapıldığını söyledi.

Mermer atığı çöp değil değerli bir hammaddedir

Dünyadaki mermer rezervinin yaklaşık yüzde 30’unun Türkiye’de olduğunun altını çizen TÜBİTAK MAM İş Geliştirme Müdürü Nuh Yılmaz, bu orana karşın Türkiye’nin dünyada en büyük 17’nci mermer ihracatçısı olduğunu hatırlattı. Katma değeri yüksek ürün üretiminin önemine dikkat çeken Yılmaz, Bilecik’in de bu noktada önemli bir merkez olduğunu ve başka sektörlerde kullanılması bakımından mermer atıklarında önemli potansiyelin olduğunu dile getirdi. Hiçbir ekonomik değere dönüşmeden depolama sahalarına gönderilen mermer atıklarının taş kağıt olarak ifade edilen dayanıklı kağıt üretiminde, boya sanayiinde ve dayanıklı sıva malzemesi üretiminde ana hammadde olarak kullanımının mümkün olduğunu ifade eden Yılmaz’ın konuşmasının ardından TÜBİTAK MAM uzmanları sanayicilere atıkların hammaddeye nasıl dönüştürüleceği konusunda teknik bilgiler aktardılar. Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Tahir Büyükakın yenilikçilik, ürün geliştirme, malzeme ve teknolojiye dayalı çalışmaların sabır ve emek gerektirdiğine dikkat çekerek, “Masa başında ürün geliştirilmez. Üniversite ve sanayi arasında ortak bir dil oluşturulmalı. İş birliği içinde çalışmak şart. Birlikte mesai harcamak, problemi birlikte kavrayıp çözüm üretmek önemli. Yenilik tek başına anlamlı ve yeterli değil” dedi.TÜBİTAK’ın önemli bir kurum olduğunu ve yürütülen çalışmanın başarılı bir çalışma olduğunu belirten Vali Büyükakın, “O nedenle sonuçlarını heyecanla bekliyorum. Araştırma geliştirme bölümündeki arkadaşlarımız ve üretimdeki işletmelerimiz ortak bir dil geliştirmeyi isteyecek ve başaracaklar. İnanırsanız, sabrederseniz güzel sonuçlar alacağız. Çalışmaları önemseyin ve benimseyin. TÜBİTAK ve üniversitemiz bu konuda oldukça konuya hakimler. İşletmelerimizden de bu konuya özen göstermelerini rica ediyorum. Bu süreç eminim güzel sonuçlar doğuracak” diye konuştu.Mermer atıklarından katma değerli ürün üretilmesine yönelik çalışmalar BEBKA koordinasyonunda, TÜBİTAK MAM, Bilecik Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik Mermer ve Granit Sanayiciler Derneği’nde temsilcilerin katılımıyla devam edecek.