TÜBİTAK Martek, uluslararası teknoloji transfer akademisi kuruyor

13 Ekim 2017

SABİHA TOPRAK

KOCAELi - TÜBİTAK Marmara Teknokent (MARTEK) tarafından geliştirilen "Uluslararası Teknoloji Transferi Akademisi" Projesi kabul edildi. Proje, 2017 AB ERASMUS + Mesleki Eğitim Programı Mesleki Eğitimde Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar Proje çağrısı kapsamında. Üç yıl sürecek olan projede, Türkiye Ar-Ge ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir model oluşturulması planlanıyor.

TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek, projede Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Polonya'dan teknokentlerin de yer alacakları bilgisini verdi. Sayıları 66 olan teknoloji geliştirme bölgelerinde 4 bin 510 firmanın 46 bin 314 personel ile 27 bin proje tamamladığı bilgisini veren Çömlek, "9 bin proje ise halen yürütülüyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde 2016 yılı itibari ile 2.6 milyar dolar teknolojik ürün ihracatı gerçekleştirildi. 640 patent alındı 1121 patent başvurusu gerçekleştirildi. Ayrıca Ar-Ge merkezleri, OSB'ler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Üniversitelerdeki Ar-Ge potansiyelini de göz önünde bulundurduğumuzda ortaya çıkan tablo Ülkemiz geleceği açısından oldukça önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Çömlek, teknoloji geliştirme yönetici şirketlerinde, teknoloji transfer ofislerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge firmalarında, üniversitelerde, OSB ve ticaret, sanayi Odaları yönetimlerinde ve ilgili diğer kuruluşlarda yürütülen, bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejilerin oluşturulması, sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye knowhow aktarılmasının sağlandığını ifade etti. Ayrıca Çömlek, girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitimlerin verilmesi, girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olunması, nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasının sağlandığını belirtti.

Firmalara akademi yön verecek

MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek sözlerini şöyle sürdürdü: "Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmenin yapılamasını sağlayacak nitelikli insan gücünün tanımlanması, meslek standartlarının belirlenmesi, eğitim modelinin oluşturulması ve uygulanması sonrası istihdamların sağlanması, değerlendirme ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi TÜBİTAK MARTEK tarafından koordine edilen ‘Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi' ile gerçekleştirilecek."