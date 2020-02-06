TÜGİAD Akademi’de gündem finans
Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi yılın ilk TÜGİAD Akademi’sini gerçekleştirdi. Akademi’nin konuğu Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Kaygusuz oldu.
BURSA (DÜNYA) - TÜGİAD Bursa Şubesi’nin üyelerine yönelik yaptığı bilgilendirici seminerler kapsamında organize edilen TÜGİAD Akademi toplantıları sürüyor. Dernek merkezindeki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantının konuşmacısı Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Kaygusuz oldu.
TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar ve TÜGİAD Bursa Şubesi üyelerinin katıldığı toplantıda, açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, “Yılın ilk Akademi’sine önemli bir isimle başlamak istedik. Gelecek dönemde de üyelerimizin ufuklarını açacak farklı konularda ve konuklarla seminerlerimize devam edeceğiz” dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Kaygusuz, Finansçı Olmayanlar İçin Finans konu başlığında yaptığı sunumla TÜGİAD Bursa Şubesi üyelerine bilgi paylaşımında bulundu.