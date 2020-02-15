TÜGİAD öğrencileri geleceğe hazırlayacak

15 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Saraç ile bir araya geldi. Toplantıda, öğrencilerin kariyerlerini daha doğru bir şekilde planlamaları için yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıyı değerlendiren TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar, “Öğrencilerin kariyer planlarına yardımcı olmak, onlara bir nevi mentörlük yaparak, okul hayatı sonrası iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlamak, hem bizler hem de öğrenci arkadaşlarımız için çok önemli. Bursa Uludağ Üniversite’miz bünyesinde faaliyetlerini gösteren Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi de bu anlamda en doğru partnerlerden biri. Üniversite öğrencilerimiz için, iş hayatı ile ilgili merak ettikleri, bilmesi ve dikkat etmesi gereken konular başta olmak üzere başarı ve başarısızlık hikâyelerinin olduğu zengin içerikli programlar planlanabilir. Kendilerine kariyer planlamalarında katkı sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak istiyoruz” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran da TÜGİAD Bursa Şubesi’ne ilgi ve destekleri için teşekkür ederken; yapılabilecek iş birliklerinin, öğrencilere, kariyer planlamalarında büyük fayda sağlayacağına vurgu yaptı.