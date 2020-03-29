“Tüm kesimlerin birlikte hareket etme vaktidir”

29 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Ekonomi güven endeksindeki düşüşü değerlendiren GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya, “Tarihe tanıklık ettiğimiz bu olağanüstü süreçte daha sakin, sabırlı ve umutlu olmaktan başka çaremiz yok” dedi. “Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi, mart ayının ikinci yarısında gözle görünür hale gelmeye başladı” diyen Murat Kaya, şunları bu olağanüstü süreçte daha sakin, sabırlı ve umutlu olunması gerektiğini belirtti. Kaya, “Koronavirüs salgınının, sağlığın yanı sıra ekonomik ve sosyal birçok etkisi olacağını şimdiden görmeye ve hissetmeye başladık. Son olarak açıklanan Ekonomik Güven Endeksi mart ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 91,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüşün, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Koronavirüs salgınının ekonomiye etkisi, mart ayının ikinci yarısında gözle görünür hale gelmeye başladı. Bu yaşanan global bir kriz. Ekonomik anlamda dünyanın önde gelen ülkeleri bile piyasada daralmalar yaşıyor, bu krizden çıkış yolları arıyor. Ülkemiz de bu zor dönemden geçerken iş dünyası, kamu ve vatandaşlar olarak sabırlı ve yapıcı olmalıyız. Koronavirüs salgınıyla yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Bu pandemi nedeniyle oluşan daralmanın olumsuzluklarını yaşadığımız bu günleri az hasarla atlatırsak geleceğimizin daha parlak olduğunu düşünüyorum. Zaman tüm kesimlerin birlik içinde hareket etme vaktidir” dedi.