TURFOOD 3. Gıda Fuarı 2-4 Nisan’da Bursa’da

18 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - 2018 yılında Bursa’ya yeni ve farklı fuarlar kazandırma hedefiyle yola çıkan Network Fuarcılık, 2 yıldır gerçekleştirdiği ihtisas fuarlarıyla, Bursa ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Network Fuarcılık, 2020 yılının ilk fuarını da 2-4 Nisan tarihleri arasında gıda sektörü alanında gerçekleştirecek. Önceki yıllarda düzenlenen TURFOOD Gıda Fuarı’na katılan firmalardan gelen yoğun talep üzerine, fuarın üçüncüsünü organize ettiklerini ve artık geleneksel bir fuarı Bursa’ya kazandırdıklarını ifade eden Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, yine Güney Marmara’nın gıda sektörünü Bursa’da buluşturacaklarını belirtti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan TURFOOD 3. Gıda Fuarı’nın hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, 2020 yılında yapacakları diğer fuarların da belli olduğunu, bu fuarlarla Bursa’ya ve ülke ekonomisine yine değer katacaklarını belirtti.

Profesyonellere yönelik bir fuar

Her geçen fuarda firma ve katılımcı anlamında artış yaşandığına dikkat çeken Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, ilk fuara 55 firmanın katıldığı, ikinci fuara ise 62 firmanın iştirak ettiğini ifade etti. İhtisas fuarı olduğundan sadece profesyonelleri buluşturan ve halka kapalı olan bu 2 fuara, toplamda 7 bin kişinin katıldığını belirten Eker, fuarın TOBB denetiminde KOSGEB desteği ile düzenlediğinin de altını çizdi.

Fuarla ilgili bilgi veren Eker, şunları söyledi: “Fuarımız profesyonellere yönelik olup, gıda üreticisi, dağıtıcısı ve toptancısı olan firmalar ağırlıklıdır. Gıda üreticileri, ev dışı tüketim, içecek firmaları, et ve süt ürünleri imalatçıları, su ve su ürünleri firmaları, yöresel gıda üreticileri, marketler, restoranlar ve otel ekipmanları firmalarının katılmasını planlıyoruz. Ziyaretçi profilinin ise, gıda toptan ve perakende satıcıları, otel ve restoran işletmecileri, aşçılar, market yöneticileri, gıda mühendis teknisyen ve akademisyenleri, gıda ile ilgili oda, kurum yönetici ve üyelerinden oluşmasını hedefliyoruz. 2020’nin ilk fuarı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”