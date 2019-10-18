TURFOOD 3. Gıda Fuarı’nın lansmanı yapıldı

18 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) – Hilton Otel’de sektör temsilcilerine özel gerçekleşen fuar lansmanına; marketler, perakendeciler, yemek sanayicileri, gıda üretici firmaları, toptancılar, catering firmaları, gıda makine imalatçıları, gıda mühendisleri, aşçılar ve otel temsilcileri katıldı. Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Network Fuarcılık olarak Bursa’da yapılmayan sektörlerde fuar yapmaya devam edeceklerini belirtti. Eker, son 2 yılda fuar yapılmayan 8 sektörde tam 12 fuar yaptıklarını ifade etti.

Hasan Eker, şunları söyledi: “Aldığımız geri dönüşümlerde katılımcıların ilk 2 Gıda Fuarımızdan mutlu ayrıldıklarını gördük. Fuar katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışından nitelikli alıcılar ile fuarda buluşarak ticaret hacimlerini arttırdılar. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. 2-4 Nisan düzenleyeceğimiz fuar için de hazırlıklarımıza başladık. Yine güzel bir fuarı sektörle buluşturmak için çalışıyoruz. Bu fuarda da bizlerden desteklerini esirgemeyen ve iş birliğine büyük katkı koyan, Bursa Aşçılar Derneği’ne (BURASDER), Türkiye Aşçılar Federasyonu’na (TAFED), Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu’na (YESİDEF), Bursa Yemek Sanayicileri Derneği’ne (BUYSAD), Gastronomi Turizmi Derneği’ne ve Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ne teşekkür ediyoruz.”