Turgay Erdem BALKANTÜRKSİAD üyesi oldu

20 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) – BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı olarak seçilen Turgay Erdem’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Erdem’e yeni görevinde başarılar dileyen BALKANTÜRKSİAD Başkanı Tunakan, “Biliyoruz ki Nilüfer, Bursa’nın gelişen ve Batı’ya açılan yüzü. Bizim de BALKANTÜRKEVİ’miz Nilüfer ilçesi sınırlarında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız bu dernek merkezimizin yan tarafında bulunan alanda bir BALKANTÜRK Parkı kurma gayretindeyiz. Sizlerin de destekleriyle çok güzel bir bahçeyi, parkı Nilüfer’e, Bursa’ya kazandırmak istiyoruz” dedi.

BALKANTÜRK Parkı projesi için destek sözü veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi ile BALKANTÜRKSİAD arasındaki işbirliğinin giderek artacağını ve birlikte örnek işlere imza atacaklarını sözlerine ekledi. BALKANTÜRKSİAD rozetini takan Erdem, bir Balkanlı olarak BALKANTÜRKSİAD ailesinin içerisinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.