Turist kriz sonrası sağlık, güvenlik ve kaliteli hizmeti ön planda tutacak

22 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, küresel koronavirüsü salgınının sona ermesinden sonra turizm talep eğilimlerinin de değişim göstereceğini belirtti.

Küresel seviyede oluşan salgının tüm dünyada sosyal ve ekonomik değişimi de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yağcı, şöyle devam etti.

''Türkiye turizm sektörü diğer rakipleri ile kıyaslandığında krizler konusunda son derece deneyimli. Hızlı reaksiyon gösterebiliyor. Bu olumsuz süreçte de kamu ile geliştirdiğimiz ortak mekanizma sayesinde hızla kararlar alınarak yürürlüğe konuldu. Ayrıca, iletişimi en üst seviyede yürütmeyi sürdürüyoruz. Küresel salgınla birlikte hijyen, uluslararası düzeyde toplumsal yaşam biçimi olarak önem kazanacaktır. Turistik talepleri de etkilemesini beklediğimiz bu eğilimi destekleyecek uygulamaların, destinasyonlar ve konaklama işletmelerinin sağlaması yönünde çalışmalar yapılması ve bunun pazarlama faaliyetlerinde öncelikle kullanılması gerekecektir. ''

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROFED) ile birlikte uygulama önerilerine yönelik çalışmalara başladıklarını ifade eden Erkan Yağcı, şunları kaydetti.

''Anadolu tarih boyunca sağlık ve temizlik konusunda üstünlükleri olan bir coğrafyadır. Ayrıca ülkemiz sağlık altyapısında güçlü olan bir ülkedir. Tüm bu değerlerimizi, yeni sürecin turizm teması olarak kullanmamız fayda sağlayacaktır. Bu güne kadar sağlamış olduğumuz üstün kalitede hizmet anlayışımızı, bu sürecin sonunda daha da geliştirmiş olarak devam etmeye odaklanarak çalışmalarımızı devam ettirmeliyiz. Sağlıklı yaşam biçimini destekleyecek, 'sağlıklı beslenme' 'spor faaliyetleri' gibi yan ürünlerin de işletmelerimiz içinde daha çok öne çıkartılması, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, talep canlanmasında etken olacaktır.''

Hiçbir krizin kalıcı olmadığını vurgulayan Yağcı, sektör olarak krizlere yol açan nedenleri iyi okuyarak, süreci takip ederek, tekrar konuklarıyla, acentelerle, tur operatörleri ve medya ile iletişimlerini bu dönemde daha da güçlü ve iletişim kanallarını aktif olarak kullanmaya devam etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Erkan Yağcı, sözlerini şöyle tamamladı.

''İletişim bu sürecin en önemli bileşenidir. Tatil yapmak temel ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu temel ihtiyacın karşılanmasında, misafir; 'sağlık', 'güvenlik' ve 'kaliteli hizmet' ekseninde yeterli gördüğü destinasyonlara ve konaklama işletmelerine yönelecektir. Antalya olarak bu üç unsuru karşılayan en önemli varış noktaların başında geliyoruz. Antalya’nın bu güçlü özelliğini tüm platformlarda hep beraber kullanmalıyız, kullanacağız.''