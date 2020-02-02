Turizm Bakanı Ersoy'dan İznik standına özel ilgi

02 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Turizm Bakanı Ersoy'u İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşıladı. Başkan Usta ile bir araya gelen Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uzun süre sohbet etti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Belediyesi tarafından açılan stantta gelen ziyaretçi ve misafirleri ağırlıyor. Fuar 30-31 Ocak 2020 tarihlerinde Turizmcilere açılırken 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde ise ziyaretçilere saat:10.00 ile 18:00 saatleri arasında açılacak ve bugün saat 17.00'de sona erecek.

Ulusal basının gündemi İznik

Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Başkan Vekili ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Emitt Fuarında İznik’i başarılı bir şekilde temsil ediyor. Ulusal basın kanallarında İznik Standına yoğun ilgi gösterip Başkan Usta ile İznik Turizmi üzerine röportajlar gerçekleştiriyor.