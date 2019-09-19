Turizm profesyonelleri Bursa’da buluşuyor

19 Eylül 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde profesyonel ziyaretçilerin ağırlandığı fuarda turizmciler üç gün boyunca B2B görüşmeler de yapacak. Fuarın açılış konuşmasını yapan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, ikincisinin bu yıl düzenlendiği fuarın ihtisas bir fuar olduğunu ve tam manasıyla turizm profesyonellerinin bir araya geldiğini söyledi. BUTUR’da 48 firmanın stant açtığını belirten Eker, “200 seyahat acentesi katıldı. Bunların 150’si şehir dışından ve konaklamalı. Fuar süresince Bursa’da 260 geceleme olacak. 35 kurumsal firma kayıt yaptırdı. Ayrıca B2B görüşmelere katılmak üzere online kayıt yaptıran kurumlar da var” şeklinde bilgi verdi. Fuarı organize ederken başlarda İstanbul, Antalya ve Bursa illeri arasında kararsız kaldıklarını anımsatan Hasan Eker, “Bursa’da karar kılmamızın temel sebebi İstanbul’a yakınlığı. Sabiha Gökçen’e bir saat mesafede. Konaklama olarak da İstanbul’dan daha ucuz bir destinasyon” dedi. Eker, üç gün boyunca şehir dışından gelen katılımcılara saat 16:00 itibari ile Bursa turu yaptırıldığını da sözlerine ekledi.

Fuara, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Murat Saracoğlu katıldı.