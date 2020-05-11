Turizm sektörü COVID-19 sonrasına hazırlanıyor

11 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi üyeleri ile sektör temsilcisinin katılımıyla video konferans yöntemiyle COVİD-19 salgınının turizm sektörüne etkileri değerlendirildi.

Bugüne kadar tecrübe edilemeyen bir krizle karşı karşıya bulunduklarını söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, 2016’da bir uçak krizi ile başka krizlerin de yaşandığını, ancak bunlardan hiçbirinin koronavirüs salgını gibi olmadığına dikkat çekti. Çetin, şöyle devam etti.

''Pandemiden yalnızca Antalya turizmi değil tüm dünya etkileniyor. Bizim bu musibeti önümüzdeki süreç için avantaja çevirecek adımlar atmamız gerekiyor. İnsanların algıları, sektörlerde iş yapma biçimleri değişime uğrayacak. Sektörümüzü, işletmelerimizi önümüzdeki 'yeni normale' rakiplerimize göre daha iyi hazırlayabilirsek bu süreçten orta ve uzun vadede fayda elde edebiliriz.''

Bu süreci en az kayıpla atlatmanın çok önemli olduğunu ifade eden Çetin, ''Sektörleri önümüzdeki sürece hazırlamak üzere çalışıyoruz. Turizm sektörümüz önceki krizlerde olduğu gibi bu krizde de düştüğü yerden kalkacaktır. Ancak bu süreci en az kayıpla atlatmak hem ülke hem de Antalya ekonomisi için çok önemli...'' dedi.

Fiyatlardan taviz verilmemeli

Fiyatlardan taviz vermemesi gerektiğini anlatan Davut Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü. ''Turizm sektörü bu süreçte fiyat rekabetine girmemesi gerekir. Antalya olarak fiyatlarımızı bu dönemde korumalıyız. Yılı kaybediyoruz düşüncesiyle fiyatlarımızı aşağıya çekersek bunu önümüzdeki yıllarda yeniden eski seviyelerine çekmekte problemler yaşarız. Bu yılı kaybetmemek için önümüzdeki yılların gelirlerini aşağıya çekmeyelim. Rehavete kapılmamak lazım. Kent olarak normalleşme sürecine girildi. Hijyen duyarlılığını en üst seviyeye taşımalıyız. Antalya olarak mücadele sürecindeki en başarılı turizm destinasyonu olmalıyız.''

Eczacıbaşı Profesyonel Akademi Yöneticisi Pınar Günenç

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) mayıs ayı toplantısına video konferans ile katılan Eczacıbaşı Profesyonel Yurtdışı ve Projeler Akademi Yöneticisi Pınar Günenç de, COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geldiğini belirtti. Günenç, şunları kaydetti.

''Turizm sektöründe değişim kaçınılmaz oldu. Turizm sektörünün yeni bir yapılanmaya girmesi gerekiyor. COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Bulaşıcı virüslerden korunmak için ilk sırada el hijyeni geliyor. Salgınlar koruyucu önlemlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.''

Turizmcilere önerilerde bulunan Günenç, şöyle devam etti.

''Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de değişimin kaçınılmaz olduğunu gözlemlemekteyiz. Artık sektöre bakış açısı tamamen değişecek ve uzun yıllardır süregelen alışkanlıklar farklılık gösterecektir. COVID-19 salgını ile hijyen, dezenfeksiyon ve temizlik konuları tekrar gündemimizin odak noktasına oturmuştur. Oluşturulacak tüm yeni projeler hazırlanırken de bu eğilim göz önünde bulundurulmalıdır. Hijyenik ortamlar oluşturmak için sektörün yanındayız.''

Uçuşların başlamasıyla Türkiye'de tatil talepleri artacak

Avrupa Türk Acenteciler Birliği (COOP TRR Int. AG) Üst düzey yöneticisi Cumhur Sefer ise Türkiye'deki otelcilere koronavirüs salgınına karşı alacakları önlemler konusunda uyardı. Sefer, şöyle devam etti.

''Avrupa'da uçuşların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye talepler artacak. Türk otelcilere sesleniyoruz. Koronavirüse karşı aldığınız tedbirleri bize anlatın ki, biz de misafirlerimizin kafalarındaki soru işaretlerini cevaplayalım. Almanya'dan yurt dışına seyahatler 14 Haziran 2020'den itibaren başlayacak. Uçuşların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye yönelik tatil taleplerin çıkışa geçeceğine dair olumlu sinyaller alıyoruz. Uzun süren karantina dönemi Almanlarda tatil isteğini kabarttı. Almanlar için tatil vazgeçilmez bir alışkanlık.''