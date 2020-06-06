Turizm sektörünün 100 milyar lira borcu var

06 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran turizm sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başaran, geçen yıl 34,5 milyar dolarlık bir gelir ile kapatan turizm sektörünün tek başına Türkiye'nin toplam ihracat gelirinin 5’te 1’ini kazandığını kaydetti.

Türkiye'nin dış ticaret açığının yarısı, cari açığın ise tamamı kadar döviz geliri elde eden turizm sektörünün bir anlamda ödemeler dengesinin sigortası konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'de 4 bin işletme ve 1 milyon yatak kapasitesine sahip Türk turizm sektörünün ağırladığı turist sayısı bakımından dünyada 6., gelir bakımından ise 11. sırada olduğunu belirten Başaran, 2019 yılında Antalya''ya 15 milyon 280 bin 763 turist geldiğini anımsattı.

Antalya'da 419 adet 5 yıldızlı otel bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Başaran, şöyle devam etti.

''Antalya'da 5 yıldızlı otel sayısı 100'den fazla ülkedeki otel sayısından daha fazladır. Antalya'daki yatak sayısı ise 650 bin civarındadır. Türkiye’de turizm, pek çok yan sektörü besleyip ayakta tutan, ülkeye ciddi miktarda döviz girdisi sağlayarak cari açığı finanse eden, yaklaşık 1,5 milyona yakın kişiyi direkt olarak istihdam eden oldukça önemli bir sektördür.

Turizm sektörünün 100 milyar liralık kredi borcu bulunmaktadır. Bunun 8 milyarı takibe düşmüş durumdadır. Sektör pandemininde etkisi ile büyük bir kriz yaşamaktadır. Bu kriz devlet desteği olmadan atlatılamaz.Krizin aşılması için aşağıdaki tekliflerimizin AKP hükümeti tarafından hayata geçirilmesi elzemdir.''

Mehmet Başaran sektörün sorunlarının çözümü için finansal sıkıntılar yaşaması muhtemel turizm firmaları için, yatak başına 5 bin TL’den az olmamak üzere, bir yıl faizsiz ve ödemesiz 36 ay vadeli işletme kredisinin tahsis edilmesini, büyük işletmeler için ise Türkiye Varlık Fonu'nun devreye girmesini ve borç-hisse takası yaparak sektöre nakit girişi sağlamasını istedi.