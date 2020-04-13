Turizm sezonunun ne zaman başlayacağı belli değil

13 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, dünyayı olumsuz etkileyen ekonomileri ve turizmi durma noktasına getiren Koronavirüs salgınında yaşanan bu durumu öncelikle kabullenilmesi gerektiğini belirtti. Yağcı, ''Bu küresel bir kriz. Sadece Türkiye’nin yaşadığı bir durum değil. Dünyanın tüm ülkeleri bu sorun ile karşı karşıya kaldı. Bu virüsün etkilerini sadece turizm sektörü yaşamıyor. Hayatın ve ekonominin durma noktasına geldiği bir dönemi yaşıyoruz'' dedi.

Salgının Haziran ayında kontrol altına alınabileceğinin öngörüldüğünü anlatan Yağcı, şunları kaydetti.

''Bu arada güzel haberlerde geliyor. Özellikle Çin’in Whuan Eyaletinde karantinanın artık yavaşlamaya başladığı, metroların çalışmaya başladığı, kontrollü olarak yurt içi ulaşımın başladığını görüyoruz. Türkiye bu konuda başarılı bir mücadele gösteriyor. Antalya’da da çok iyi bir noktadayız. Haziran ayı gibi bu salgının kontrol altına alınabileceği öngörülüyor. ''

Turizm sezonunun başlamasıyla ilgili net bir tarih olmadığını ifade eden Yağcı, şöyle devam etti.

''Sezonun ne zaman başlayacağını söylemek pek mümkün değil. Sezonun ne zaman başlayacağına karar verilecek tek durum öncelikle salgının kontrol altına alınmasıdır. Burada ilk kural, açıkçası uçakların ne zaman kalkacağı ile ilgili bir durum. Ülkeler seyahat kısıtlamasını kaldıracak, ondan sonra uçuş izinleri başlayacak. Burada sadece Türkiye’nin başarılı olması yetmiyor. Bu işi Nisan ayı gibi kontrol altına alırsak, kademeli olarak Mayıs ayında Ramazan Bayramı ile beraber bir hareket başlar. Temmuz ayı itibariyle de yavaş yavaş dış pazarlar kademeli olarak devreye girer. Bu en iyi senaryo. Bu senaryonun gerçekleşmesini bekliyoruz. Ancak her şeyin en önemlisi insan sağlığı.''

Erkan Yağcı, Türkiye’de salgının kontrol altına alınıp ve iç hatlardaki ulaşımın tekrar başlamasıyla iç turizmde ilk turizm hareketliliğinin de başlatılmış olunabileceğini haziran ayında gerçekleşmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

-Çalışanlarımız turizmin gizli kahramanları

Antalya ve ilçelerinde 900’e yakın turizm belgeli otelde 600 bin yatak bulunduğuna dikkat çeken AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, şunları kaydetti.

'' 100 binlerle ifade edeceğimiz turizm çalışanımız var. Bu rakamlar acenteleri, restoranları, kafeleri, ulaşımı da eklediğimizde yüksek sezonda 200 binleri istihdam etmektedir. Ülkelerin turizmi geliştirmesinin başında en önemli konu istihdama yarattığı olumlu etki. istihdam açısından turizm sektörü Türkiye’nin milli ve stratejik sektörüdür. Çalışanlarımız bizim gizli kahramanlarımızdır. Türkiye ve Antalya’nın turizmdeki başarısını konuşuyoruz. Bu başarılara biz erişirken de bu noktaya gelirken de bunun arkasında oteller var, yatırımcılarımız var, profesyonellerimiz var ama bunun yanında işin gizli kahramanları bizim çalışanlarımız var. Misafirlere olduğu gibi çalışanlarımıza da sorumluluğumuz var. Bu dönem tamamıyla dayanışma dönemi.''

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi'nin bu kriz çıktığında tüm hükümetlere turizm açısından yapılması gerekli 3 öneride bulunduğunu anımsatan Erkan Yağcı, ''Bunlardan birincisi çalışan personelin maaşlarının ödenmesi için maaş sıkıntısının yaşatılmaması, ikincisi işletmelere vergi ötelemeleri ya da alınmaması konusunda tavsiye bulunuldu. Üçüncüsü de işletmelerin likidite sorunun çözülmesi için mutlaka kredi kaynaklarının açılması oldu.''

-Bu virüsün yarattığı en önemli konu psikolojik etki

Dünyanın ve Türkiye'nin de çok önemli bir dönemden geçtiğini anlatan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, şöyle devam etti.

''Bu virüsün yarattığı en önemli konu psikolojik etkisi. Bu tatili de etkileyecek. AKTOB olarak önümüzdeki dönemde Turizm hareketliliği iç turizmle başlayacağı için iç turizme yönelik önerileri sektörle paylaşacağız. İkinci nokta ise kesin yargılardan kaçınılması gerekliliğidir. Şunu herkesin bilesi lazım ki, şu anda yaşadığımız sorun sonsuz bir sorun değil. Mutlaka sonuçlanacak. insanlar hemen belki seyahate çıkmayacak ya da seyahat sıklıklarında düşme olacak ama işin sonunda insanlar yine bilmediği yere gitmeye çalışacak, tanımadığı kültürleri tanımaya çalışacak. İşimiz duruyor, seyahat sektörü devam edecek.”

-Otel büfelerinde yeni düzenlemeler

Turizmde de yeni gelişmelerin de değişimlerin olacağını vurgulayan Erkan Yağcı, sözlerini şöyle tamamladı.

''Her şey dahil kapsamında nasıl bir etkilenme olacak? Elbette insanlar bu sene tatile geldiğinde hijyen odaklı bir psikoloji ile gelecekler. Hijyenin çok ön planda olduğu bir tatil anlayışı olacağını bu sene göreceğiz. Belki bunun etkileri 2021 yılında da olacaktır. Buna göre otel büfelerimizde düzenlemeler yapacağız, Oturma kapasitelerimizde düzenlemeler yapacağız. Ala carte, butik tarzı hizmete gireceğiz. Odalarımızda daha fazla uygulamalar yapacağız.''