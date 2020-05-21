Turizm ve tanıtma birliği yapısında revizyon

21 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Turizm ve tanıtma birliğinin faaliyetlerini daha da aktif kılmaya yönelik meclisi, Büyükşehir Belediye ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Alinur Aktaş yönetti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Osmangazi Belediyesi’nin birlikten ayrılma, Gürsu Belediyesi’nin de birliğe katılma talepleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, ikinci başkan vekili, birlik encümen üye, birlik plan ve bütçe komisyon üye seçimleri de yapıldı. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin (BKTTB) meclis toplantısında, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Serhat Tosun’dan boşalan İkinci Başkan Vekilliği’ne Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Davut Aydın getirildi. Büyükorhan Meclis Üyesi Hanife Yetiş asil katip üyeliğine, Orhangazi Belediye Meclis Üyesi Selami Ekeman ise encümen üyeliğine seçildi. Birlik plan ve bütçe komisyonu ise olduğu gibi devam kararı aldı.

BKTTB’nin yeni yapısı şu şekilde oluştu: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Birlik Başkanı olurken, Başkan vekilliğine İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Davut Aydın seçildi.