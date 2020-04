Turizmci mayıs sonu için kolları sıvadı

26 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibariyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz” sözlerinin ardından açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri “Bakanımızın sezonu bir an önce açma çabalarını takdirle karşılıyoruz. Umarız başarılı olunur” dedi. Turizm sektör temsilcileri, mevcut koşullar altında zor bir sezonun söz konusu olduğu, seyahat acentelerinin ve otellerin belirlenecek kriterlere uyum sağlamasının zaman alabileceği görüşünde birleşti.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, “Turizm sezonunun Mayıs ayı sonunda açılması ile ilgili pozitif yaklaşımı anlayışla karşılıyorum. Çok etkilenen turizm sektörünün buna ihtiyacı var. Sezonun tabii ki bir an önce açılmasını istiyoruz. Fakat seyahat acentaları olarak bazı sorularımız var. Turizm sezonu hemen açıl demekle açılmaz. Daha önceden satışlar olur, insanlar otellerini tarihlerini seçerler. Mayıs sonunda açmak işin şu anda satışların olması gerekiyor. Bizler acentalar olarak hangi oteli kaç liradan satacağımızı bilmiyoruz. Hangi ulaşım aracı ile hangi sefer sayılı uçak ile göndereceğimizi bilmiyoruz. Daha da önemlisi kaplıyız. Konunun satış yönü bu şekilde. Konunun arz yönüne gelince, oteller henüz standartlar belli olmadan, müşteri talebi belli olmadan, personel planlamaları net olmadan bir ay sonra otellerini açabilirler mi? Aylık optimum doluluk oranı yakalayacaklarına emin olmadan açabilirler mi bilemiyorum” dedi. Eker, öte yandan konunun tüketici yönünün olduğuna da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda çevremizden ve müşterilerimizden tatil talebi henüz yok, iç pazar müşterisi açık büfe olmayan, okulların, üniversitelerin ne zaman açılıp kapanacağı belli olmayan, kısıtlı ve endişeli tatil talebi olur mu bana henüz net gelmiyor. Tabi ki inşallah bu endişelerimiz yersizdir. Uçak bileti satışları sadece internet üzerinden olacak şeklinde bir açıklama geldi. Sadece internetten olmamalı. Acentalarımız zaten müşterileri ile yüz yüze gelmeden bilet kesebiliyorlar. Bakanımızın sezonu bir an önce açma çabalarını takdirle karşılıyoruz. Umarız başarılı olunur.”

“Tüketicinin güveni arttıkça hareketlilik başlayacak”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Murat Toprak ise, “Normalleşmeye dönme planlamaları ile birlikte belli sektörlerde hızlı toparlanmalar olacaktır. Fakat başta turizm olmak üzere hizmet sektörü için sürecin çok daha uzun zaman alabileceği öngörülmektedir. Turizm Bakanlığı’nın başta iç turizmden başlayıp dış turizmi de katarak hareketlendirme çabaları ve çalışmaları sektörümüz ve ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakanlığın konaklama tesislerine, uçak otobüs gibi ulaşım araçlarına getirilecek standartlar ve kriterler turizmde tüketicinin güvenini artırma yönünde olumlu adımlar olacaktır. İlk başlarda belki çok hareket olmayacak fakat hastalık etkisini kaybettikçe ve tesislerde, ulaşım araçlarında, organizasyonlarında tedbirler alındıkça tüketicinin güvenini artıracak ve turizmde muhakkak bir hareket olacaktır. Özellikle Bakanlığın sertifika verdiği tesisler tüketicinin tercihini olumlu etkileyecek ve insanların tatil planlaması yapmasını sağlayacak olumlu tedbirler diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Tatil maliyetlerinin artacağını öngörüyoruz”

Alınan tedbirlerin tatil maliyetlerini artıracağını da öngördüklerini ifade eden Toprak, “Hem tüketicilerimiz hem de seyahat acentelerimiz bu süreçte hesaplarını iyi yapmalı. İkinci aşamada Covid-19 salgınını kontrol altına almış risksiz, tüketicilerin ülkemizi tercih edeceği ülkelerden olmalıyız. Dünyada en çok turist çeken İtalya, İspanya, ABD, Yunanistan gibi ülkeler salgını kötü yönettiler. Ülkemizin ise dünyada takdir gören, süreci iyi yöneten, başarılı olduğunu ve insanların güvenini artırdığını düşünüyorum. Burada da Bakanlığımız ve turizm tesislerimiz koordineli bir şekilde hızlı çalışıp sertifikasyon çalışmalarını tamamladığımızda, tanıtım ajanslarımız ile yapacağımız yoğun tanıtımlar neticesinde bu kitleyi ülkemizde güven içerisinde sağlıklı bir tatil yapacaklarına ikna ederek dış turizmimizi de hareketlendirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.