Turizmciler süreci en az hasarla atlatmak istiyor

14 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Komite Başkanı Murat Toprak, beraberindeki turizm sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs’ün, en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm sektörüyle ilgili önerileri ve taleplerini dile getirdi. Sözlerine, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Damar’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Murat Toprak, kadim şehir Bursa’da yapılacak hizmetlerin çok değerli olduğunu ifade etti. Ziyarette ayrıca, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak ülkemizde de görülen Koronavirüs’ün turizm sektörüne etkileri ve yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu.

“Turizm 40’tan fazla iş koluna kapı açıyor”

Virüs salgının dünya geneline yayılmasıyla rezervasyonlarda iptallerin olduğunu ve daha da olacağını ifade eden Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Murat Toprak, sağlık tedbirlerini elden bırakmadan etkilenen sektörler adına bir takım aksiyon planları geliştirmek gerektiğinin altını çizdi. Toprak, “Devletimiz, aldığı örnek önlemler ve virüse karşı yaklaşımda gösterdiği ciddiyet ve profesyonellikle virüsten dünyada en az etkilenen ülkelerden biri olmamızı sağladı. Bununla birlikte, virüs salgının vurduğu bazı sektörlerde en azından salgın geçene kadar bir takım iyileştirmeler yapılmasının sektör temsilcileri açısından iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

Alınması gereken tedbirler…

Turizmin 40’tan fazla iş koluna kapı açtığını belirten Toprak, alınması gereken önlemleri şöyle açıkladı: “SGK ve vergi ödemelerinde cezasız bir erteleme olabilir. Bu dönemi daha az hasarlı geçirmek için faizsiz kredi verilebilir. Şu an bir tek iç turizm elimizde kaldı, bunu kaybetmeme adına sağlık tedbirlerini de elden bırakmadan iç turizm canlandırılmalı. Bunlar yapılabilirse biz sektör temsilcileri olarak bu dönemi daha az hasarlı geçirir ve ülke ekonomimize katma değer sağlamaya bu süreçte de devam edebiliriz.”

Ortak akıl ve birliktelik vurgusu

Ziyaretlerinden dolayı MÜSİAD Bursa Şubesi Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi’ne teşekkür eden Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Damar da, bu öneri ve talepleri yetkili makamlara ileteceğini ve salgından dolayı ortaya çıkan bu olumsuz sürecin de bir an önce geçmesi için ortak akıl ve birliktelikle hareket etmenin önemine değindi.