Turizmcilerden dünyaya mesaj: Antalya sağlıklı bir şehir, Türkiye sağlıklı bir ülke

18 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizminin kısa aralıklarla önemli krizler yaşadığını, bu krizleri yönetmede de çok başarılı olduğunu söyledi. Atmaca, şunları kaydetti.

''Türk turizmi olarak büyük bir güce ve tecrübeye sahibiz. Koronavirüs ile sıkıntılı bir dönem yaşayan sektör, gelecek ile ilgili planlar yapıyor. sektör, öncelikle otellerde sertifika sistemine odaklandı.''

Otellerin açıklanan sertifikasyon sistemini uygulamaya hazır olduğunu anlatan Atmaca, şöyle devam etti.

''Bu maddelerin çok büyük bir bölümünü tesislerde gıda ve su güvenliği, HACCP anlamında uyguluyoruz. Açıklanan kuralların uygulanmasında sektörün zorlanacağını düşünmüyorum. Zaten bu kriterlerin bir çoğunu yapmıştık. Sertifikasyon sistemine hazırız. Ancak sertifikasyon programı zorunlu değil. Bu bir tercih sorunu olacak. Mavi Bayrak , Yeşil Yıldız, Beyaz Bayrak gibi... 132 madde içerisinde sektörü çok zorlayacak büyük yatırımlar yapılacak uygulama yok. Karantina odası gibi ufak tefek şeyler var. Biz bunları aşabilecek çok büyük güce ve tecrübeye sahibiz.''

Rezervasyon yok denecek kadar az

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, sektör olarak öncelikle iç turizme odaklarını kaydetti. Yurt dışı rezervasyonların yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Atmaca, şöyle devam etti.

''Yaklaşan rezervasyon tarihleri de ya iptal ediliyor ya da erteleniyor. Biz mümkün olduğunca ertelenmesi taraftarıyız. Bu konuda tüm partnerlerimiz, acenteci dostlarımız, tur operatörlerimiz ile beraber sektör olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Tarihi yaklaşan rezervasyonlar büyük bir bölümü öteleniyor ama iptallerde var. ''

Türkiye'nin turizm açısından en büyük pazarı Almanya'nın normalleşmeye başladığını, uçuş yasağının ise 14 Haziran’da kaldıracağını vurgulayan Atmaca, şöyle konuştu.

''Almanya’da ibadet yerleri, okullar tekrar kontrollü olarak açıldı. Rusya’da ise koronavirüs salgını tavan yaptı. Artık yaz geliyor. Aylardır insanlar evlerinde çok sıkıldı. 2019 yılındaki gibi olmasa da, 2020 yılında da Ramazan Bayramı ile iç pazarda bir hareketlilik yaşanacak. 28 Mayıs’tan itibaren THY iç uçuşlara başlıyor. Bu tarihten itibaren Türkiye’de bir seyahat, otellerde de konaklamalar başlayacak. Turizmciler dünyaya 'Antalya sağlıklı bir şehir, Türkiye sağlıklı bir ülke' mesajı verecek.''