Turizmcilerin Bursa ilgisi

31 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Sanayi kenti kimliği ile öne çıkan Bursa’nın rotasını turizm olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği tarafından EMITT’te ayrıcalıklı bir stant kuruldu. Yaklaşık 110 metrekare alan üzerine kurulan stantta Bursa’nın tarihi kimliğini yansıtan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile Bursa’nın hamamları tasvir edildi. Standın tarihi çarşıyı anlatan bölümünde oluşturulan küçük dükkanlarda Bursa İpeği, kestaneci ve kahveci dükkanları da oldukça ilgi gördü. Yine standın hamam bölümü ve Uludağ’ı yansıtan bölümlerinde de ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz da standı ziyaret eden turizm profesyonellerine Büyükşehir Belediyesi’nin destinasyon stratejileri ile kentin tarihi, doğal ve turistik yerleri hakkında bilgi verdi.