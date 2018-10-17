Turizmin duayenleri Bursa’da buluşuyor

17 Ekim 2018

BURSA - Network Fuarcılık tarafından; Bursa Valiliği himayesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla ve turizm STK’ları ile birlikte düzenlenecek olan, 3. Bursa Turizm Zirvesi ve 1. Bursa Turizm Fuarında, hazırlıklar tamamlandı.

Bursa’nın turizm potansiyelinin artırılması, fuarcılık sektöründen gerekli payı alması adına yerel ve ulusal kurum ve firmalarla ciddi iş birliklerine imza atarak Bursa’ya önemli fuarlar kazandıran Network Fuarcılık, bu kapsamda bir organizasyonu daha Bursalılarla buluşturuyor. 18-21 Ekim tarihlerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek 3. Bursa Turizm Zirvesi ve 1. Bursa Turizm Fuarı’nda Bursa ve şehir dışından gelen 60 firmanın stant açacağını söyleyen Network Fuarcılık Genel Müdürü, Fuarın ve Zirvenin Koordinatörü Hasan Eker, “THY sponsorluğunda ve Bursa Turizm Tanıtma Birliği işbirliğinde, yurt dışından gelen 100 kişilik seyahat acente temsilcisi fuara katılarak, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Zirve kapsamında, İznik, Gölyazı, Uludağ, tanıtım, eğitim, esnaf ve turizm, konaklama, istihdam, çevre, sağlık turizmi konularında oluşturulan çalışma grupları, ilgili kurum temsilcileriyle yapacakları toplantıda, konuyla ilgili sorunlar, çözüm önerileri ve eylem planı çıkaracak. Raporlar, ilgili kamu yöneticilerine sunulacak. Network Fuarcılık olarak önemli bir fuarı daha Bursa’ya kazandırmaktan mutlu ve gururluyuz” dedi.

Turizmin önemli isimleri Bursa’da

3.Bursa Turizm Zirvesi’nde ülke turizminde söz sahibi olan kişiler çeşitli oturumlarda konuklarla bir araya gelecek. TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, TUROFED Genel Başkanı Osman Ayık, TAFED Genel Başkanı Zeki Açıköz, TUREB Genel Başkanı Zeki Apalı, TYD Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Akçakaya gibi isimler ülke ve Bursa turizmine dair görüşlerini paylaşacak. Ayrıca zirve ile eş zamanlı düzenlenecek fuar ile sektör ile ilgili firmalar da kendilerini tanıtma, müşterileri ile görüşme fırsatı bulacak.