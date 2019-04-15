Türk - Alman Ticaret Günleri Bursa’da başladı

15 Nisan 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu öncülüğünde; KOSGEB destekleriyle düzenlenen “17. Türk - Alman Ticaret Günleri” BTSO Hizmet Binası’nda başladı. İki gün sürecek olan ve 200’den fazla firmanın katılacağı ticaret günleri kapsamında firma ziyaretleri ile ikili iş görüşmeleri yapılacak.

“17. Türk - Alman Ticaret Günleri” açılışına BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Thilo Pahl, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Michael Reiffenstuel, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DEİK Türk-Alman İş Konseyi Başkanı Steven Young ile BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur katıldı.

Açılışta konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 36,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Türkiye’de Alman sermayeli 7 bin firmanın bulunduğunu belirten Burkay, Bursa’da ise yaklaşık 150 firmanın faaliyet gösterdiğini, 188 ülkeye ihracat yapan Bursa’da bin 100 firmanın Almanya’ya 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını vurguladı. İbrahim Burkay, “Başta otomotiv, tekstil, makine, inşaat, kimya ve gıda sektörlerinde olmak üzere bine yakın uluslararası nitelikteki kuruluşa ev sahipliği yapan Bursa, 15 milyar dolarlık ihracatıyla 121 ülkeyi geride bırakmayı başarmıştır. 3 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyardan fazla nüfusun yaşadığı kentimiz yurt içi ve yurt dışı pazarlara yakınlığıyla da yatırımcılarımız için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Baden Württemberg bölgesinin Alman ekonomisine kattığı Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı zenginliği model alarak Bursamızı da yüksek teknolojili üretimin ve ihracatın merkezi haline getirmek amacıyla TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model Fabrika, Mükemmeliyet ve Ar-Ge merkezlerini kent ekonomisine kazandırıyoruz” dedi. Burkay, BTSO organizasyonlarıyla son 5 yılda bin 500’ü aşkın oda üyesinin Almanya’da 44 fuar ziyareti yaptığını, 2019’un kalan kısmında da yaklaşık 200 üyenin düzenlenecek organizasyonlarla ticari işbirlikleri için Almanya’da olacağını aktardı.

“Türkiye, Alman şirketleri için cazip yatırım şartlarına sahip”

Açılışta söz alan DEİK Türk-Alman İş Konseyi Başkanı Steven Young ise Alman firmalarının Türkiye’de 120 binden fazla kişiye istihdam sağladığına, toplam yatırım tutarının ise 10 milyar Euro’yu bulduğuna vurgu yaptı. Bu tutarın 3 milyar Euro’luk kısmının Bosch tarafından yapıldığını hatırlatan Young, Almanya kökenli büyük firmaların da Türkiye’de uzun yıllardır faaliyet gösterdiğini aktardı.

“Bosch olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’ye geldik” diyen Steven Young, “Bugün Türkiye’den 16 ülkeyi kapsayan tüm Ortadoğu bölgesini yönetiyoruz. Türkiye’de toplam 19 bin kişi çalışıyor. Bunun 10 bini Bursa’da. Bölgede 4.1 milyar Euro ciro ve 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 2.2 milyar Euro ihracat ile Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1.5’ini grup olarak yapıyoruz. Geçen yıl 168 milyon Euro yatırım yaptık. Son 5 yılda Türkiye’ye 1 milyar Euro’dan fazla kalıcı doğrudan yatırım yaptık” diye konuştu. Steven Young, Türkiye’nin Bosch ve diğer Alman şirketleri için cazip yatırım şartlarına sahip bir ülke olduğuna dikkat çekerek yüksek performanslı üretim, nitelikli işgücü, Türkiye’nin bölgesel avantajı, 82 milyon nüfusuyla cazip Pazar şartları ve sunulan yatırım teşviklerini örnek gösterdi. Young, geçen yıl en fazla yatırım teşviki alan firma olduklarının altını çizdi.

Türk - Alman Ticaret Günleri 8-9 Ekim’de Adana’da yapılacak

Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosu Michael Reiffenstuel de Almanya’da yaşayan 3 milyondan fazla Türk’ün iki ülke arasında köprü olduğuna işaret ederek, iki ülke arasında karşılıklı iletişim ile ticaret hacminin artırılabileceğini ifade etti. Küresel ekonominin zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Thilo Pahl, Türkiye ve Almanya’nın bu süreçte birlikte hareket ederek yeni iş imkanları oluşturmasının önemine dikkat çekti. Türk - Alman Ticaret Günleri’nin bu yıl ikinci durağı 8-9 Ekim’de Adana olacak.