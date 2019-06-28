Türk Dünyası Keles'te buluşuyor

28 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen şenlik 19 Temmuz’da Bursa’daki kortej ile başlayacak. Şenlik kapsamındaki kültür saat ve spor etkinlikleri ise 20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla’da gerçekleştirilecek.

Şenlikte kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları iki gün boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak. 20 Temmuz’daki Kocayayla Yağlı Güreşleri’nde Kırkpınar altın kemerli baş pehlivanlar İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil, Osman Aynur ve Ali Rıza Kaya yağlı güreşte heyecanı doruğa taşıyacak. Yağlı güreş müsabakası kapsamında 350 sporcu mücadele edecek.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında konserler, dans gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk takım oyunları, efe ve zeybek eğitimleri, alp eğitimi, dağ yöresi temsili gelin alma, beşik toyu, Türk dünyasına özgü müzik dinletileri, ipek halı ve kumaş dokuma, yün eğirme, Türk dünyası başkentleri fotoğraf sergisi, Göktürkçe eğitimi, Orhun Yazıtları’nın canlı anlatımları, mehter ve kılıç kalkan gösterileri, defileler yapılacak. Şenlik kapsamında 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Keles Kocayayla’da yapılacak etkinliklere vatandaşların katılımı için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi güney kapısından ücretsiz servisler kaldırılacak.