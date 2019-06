Türk Kızılay Bursa Şubesi’nden ilk yardım seferberliği

28 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Türk Kızılay Bursa Şubesi, Türkiye’ye ilk yardımın öneminin anlatılması ve bu bilincin geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay Bursa Şubesi, DAĞDER’le ortak olarak gerçekleştirdiği ‘Önce Yaşat’ Projesi ile dağ bölgesinin köylerinde yaşayan 380 kişiye ilk yardım eğitimi verdi. 16 saatlik temel ilk yardım eğitimi sonrasında başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan Kızılay İlk Yardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı, İlk Yardım El Kitabı ve İlk Yardım Çantası verildi.

Sertifika töreninde konuşan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, dünya genelinde her 5 saniyede 1 kişinin yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Her an herkesin ilk yardıma ihtiyaç duyabileceğini vurgulayan Gürkan, “Kazalarda ölümlerin yüzde 10’u ilk 5 dakikada, yüzde 45’i ilk 30 dakikada gerçekleşmektedir. İlkyardım uygulamalarını doğru yapabilecek kişilerin sayısının arttırılması, ülke genelinde ilkyardım eğitim ve uygulamalarına yönelik etkin organizasyonların gerçekleştirilmesi ile ölüm ve sakat kalma oranları ciddi şekilde azaltılabilecektir. Türk Kızılay, 1960 yılından bu yana verdiği ilk yardım eğitimleri ile toplumun doğru bilgi ve beceriler edinerek doğru müdahaleleri yapmalarını sağlamaktır” dedi.

Gelişmiş ülkelerde ilk yardım eğitim oranı yüzde 98’ler seviyesindeyken, ülkemizde ise bu oranın yüzde 2 seviyelerinde kaldığını sözlerine ekleyen Gürkan, “Türk Kızılay olarak hedefimiz mümkün olduğunca fazla kişi ve kuruma ulaşarak bu seviyeyi en yukarılara taşımaktır” ifadelerini kullandı.