Türk Kızılay’ı Ramazan’da 1 milyon 600 bin kişiye ulaşacak

02 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Türk Kızılay Bursa Başkanı Davut Gürkan, afet dönemlerinin dışında da hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay’ın, sosyal yardımlarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

İhtiyaç sahiplerine Ramazan ayında da ulaşmaya devam edeceklerini belirten Gürkan, “Bizler de yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Bursamızda hayırsever vatandaşlarımızın merhamet elini Ramazan’ın ruhuna yakışır şekilde titizlikle çalışarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Tüm bu hayır dolu organizasyon sürerken, yardımseverlerimiz yapılan kayıtlar sayesinde bağışlarını takip edebilecekler” dedi.

Kızılay’ın Ramazan ayında Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin kişiye 400 bin gıda kolisi ulaştıracağını belirten Davut Gürkan, “Ayrıca bayram sürprizlerimizi taşıyan 100 bin kolimiz de ülke çapında çocuklarımıza ulaştırılacak. Bu kapsamda anlaşmış olduğumuz zincir marketlerde Türk Kızılay adına gıda kolileri satışa sunulacak olup, ayrıca Türk Kızılay resmi internet sitesinden gıda kolileri bağışları kabul edilecek, şehrimizin farklı noktalarına kuracağımız stantlarda da hayırseverlerimizin bağışlarını kabul edeceğiz. Anlaşmalı olduğumuz marketlerde gıda yardımı gibi çalışmalarımız, Ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanına dağıtacağımız gıda kolileri ve diğer birçok projemizle Bursamızda Ramazan’ın bereketini ihtiyaç sahipleri ile paylaşacağız” diye konuştu.

Bu yıl gerçekleştirilecek olan fitre ve zekat bağış ve dağıtım çalışmalarına da değinen Başkan Gürkan, yurt içinde vekalet sahipleri adına kesilen kurbanlardan elde edilen et konservelerinin de yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını hatırlattı.