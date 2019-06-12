Türk Kızılay’ından Bursa iş dünyasına Altın Madalya

12 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılay’ı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ödüllendirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türk Kızılay’ının kuruluşunun 151. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni'ne katıldı. Başkan Burkay, Bursa iş dünyasının Türk Kızılay’ına verdiği desteklerinden dolayı altın madalya beratını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın elinden aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş dünyasının desteğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay ile ortak bir çalışma düzenlediklerini belirten Başkan Burkay, “Bursa iş dünyamızdan aldığımız güçle kent ve ülke ekonomimize yönelik önemli projeleri kazandırdık. İş insanlarımız bugüne kadar gerçekleştirilen birçok yardım kampanyasına her zaman en üst düzey katkıyı sağladı ve üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. Ülkesi için ihracat yapan, istihdam sağlayan ve katma değerli üretim gerçekleştiren iş insanlarımıza Türk Kızılay’ına yaptığı bağışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. BTSO olarak sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz” dedi.

Bağışçılara ödül

Türk Kızılayı'na 2 milyon ve üzerinde bağış yapanlara platin, 500 bin ila 2 milyon arasında bağış bulunanlara altın, 250 bin ila 500 bin lira arasında bağış kişi ve kuruluşlara gümüş madalya verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından 59 kişiye platin, 61 kişiye altın ve 32 kişiye gümüş madalya takdim edildi.