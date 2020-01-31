“Türk-Macar dostluğu ekonomik ilişkilere olumlu yansıyor”

31 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) kapsamında Bursalı otomotiv firmaları, Macaristan’ın Kecskemet şehrinde ikili iş görüşmelerine katıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’ın başkanlık ettiği heyette proje ortakları arasında yer alan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kopan, KİTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Toprak ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 10 firma yer aldı.

“Macaristan ile ticarette hedef 6 milyar dolar”

Heyet, ilk olarak Bacs Kiskun County Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen iş forumuna katılarak, Hírös Supplier Otomotiv Kümelenmesi Başkanı Attila Gurabi ve Macar otomotiv sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ve Macaristan’ın tarihi ve kültürel bağları güçlü olan dost ülkeler olduğunu söyledi. Söz konusu bağların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade eden Koçaslan, “Son yıllarda ekonomik ilişkilerimiz istikrarlı biçimde gelişiyor. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar doları aştı. Ancak 6 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Macaristan ile ticari ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak amacıyla otomotiv sektöründeki seçkin firmalarımızın temsilcileriyle buraya geldik. Macar iş insanları ile işbirliği yapabileceğimiz önemli fırsatlara sahibiz. Ziyaretimizin her iki ülke iş dünyası için önemli kazanımlara vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Sektörde küresel dönüşüme uyum sağlanacak

Otomotiv endüstrisinin Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü konumunda bulunduğunu ifade eden Koçaslan, sektörün geride kalan yılda 30.5 milyar dolarlık ihracatla, ülkenin toplam ihracatının %17’sini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti. Bursa’nın da otomotiv endüstrisinde dünya çapındaki üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Koçaslan, “Gelişmiş alt yapısı ve nitelikli işgücü ile Bursa uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konuma yükseldi. BTSO olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaların da katkısıyla Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin üretim merkezi de Bursamız oldu. Yerli otomobil ile birlikte şehrimizde yapılacak yeni yatırımlar, ülkemizin otomotiv endüstrisindeki küresel değişimi de yakalamasını sağlayacak” diye konuştu.

Kilis’ten sanayi hamlesi

KİTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kopan, önemli bir tarım kenti olan Kilis’in son dönemde sanayi alanında da atılım içerisinde olduğunu kaydetti. Kente kurulacak yeni OSB’lerle üretim ve istihdamın artacağını ifade eden Kopan, “Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak projesini de uluslararası iş deneyimimizin gelişmesi açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

İkili iş görüşmeleri yapıldı

Hírös Supplier Otomotiv Kümelenmesi Başkanı Attila Gurabi’nin otomotiv sektöründeki iyi uygulama örnekleri sunumunun ardından iki ülke firmaları arasında iş görüşmeleri gerçekleştirildi. BTSO heyeti, ziyaret kapsamında ayrıca Bacs Kiskun County Ticaret ve Sanayi Odası Jozsef Gaal ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılırken; Kecskemet şehrinde faaliyet gösteren Mercedes-Benz, Autoflex- Knott, Szimikron ve MetAlconstruct firmalarını ziyaret ederek, üretim tesislerini inceledi.

KOBİ’ler dış ticarette uzmanlaşıyor

‘Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüleri Kurmak’ projesi, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde tanımlanan TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve EUROCHAMBRES (Avrupa Odalar Birliği) koordinasyonunda sürdürülen ‘Türkiye-AB İş Diyaloğu Programı’ kapsamında alınan hibe ile BTSO tarafından Polonya Ticaret Odası, Macaristan Bacs Kiskun County Ticaret ve Sanayi Odası ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor. Projeyle otomotiv sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin dış ticarette uzmanlaşması, girişimcilik ve AB politikaları konusunda farkındalık sağlanması, Polonya Ticaret Odası ve Macaristan Bacs Kiskun County Ticaret ve Sanayi Odası’nın iyi uygulamalarının transferi ve KOBİ’lere söz konusu ülkelerde iş fırsatları sağlanması hedefleniyor.