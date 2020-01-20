Türk Metal ile MESS görüşmesinden uzlaşma çıkmadı

20 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında bugün yapılan görüşmeden de sonuç çıkmadı. 09.30’da İstanbul MESS Merkez Ofisi’nde başlayan görüşmelerde MESS, ilk altı ay için geçen hafta yaptığı yüzde 8’lik teklifi revize ederek yüzde 10’a yükseltti. Alınan bilgilere göre MESS’in 3 yıllık sözleşme teklifi başta olmak üzere taslaktaki bazı maddelerde geri adım atmaması neticesinde görüşmenin sonlandırıldı.

Yapılan görüşme Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens ve TOFAŞ ile diğer metal işverenlerinin bulunduğu toplamda 186 işyerinde çalışan 130 bin metal işçisini yakından ilgilendiriyor. Türk Metal Sendikası’nın sadece Bursa’da 7 şubesi, 124 iş yerinde 52 bine yakın üyesi bulunuyor.

Türk Metal Sendikası 6 ay için yüzde 26 zam isterken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise yüzde 34 istiyor. MESS başlangıçta ilk 6 ay için yüzde 6 teklif verirken, bu teklifini geçen hafta revize ederek yüzde 8’e yükseltmişti.

Öte yandan Türk Metal Sendikası 15 Ocak itibariyle grev kararı almıştı.

MESS, metal işçisi için zam teklifini yüzde 8'den yüzde 10'a yükseltti