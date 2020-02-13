Türk ve Rus akademisyenler, Karadeniz’deki dalgaları araştıracak

13 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK tarafından kabul edilen projede 3 farklı Rus üniversitesinin de dahil olacağı proje ile Karadeniz’deki dalgaların tahmin edilmesi konusunda çalışmalar yürütecek. Proje kapsamında; Karadeniz’de partner iki ülke kıyıları için yüksek çözünürlüklü yapılandırılmamış ağ sistemli bir dalga tahmin sistemi geliştirilecek. Tüm dünyada en çok kullanılan iki dalga tahmin modeli SWAN ve WavewatchIII modellerinin performanslarının kıyaslanacağını açıklayan Prof. Dr. Adem Akpınar; “Dalga spektral verilerinin biriktirilmesi, farklı tipteki dalga spektrumlarının sınıflandırılması, 31 yıllık bir dönemde spektranın alansal analizi, ortalama spektral karakteristiğin belirlenmesi, pik ve toplam dalga enerjisinin trend analizi ve fırtına dalga enerji yayılma durumunun incelenmesi gibi son zamanlarda çok popüler olan konulara odaklanacağız” dedi.

Yapılacak analizler sonucunda kıyılardaki güvenilir ve ekonomik kıyı yapılarının tasarlanmasını hedeflediklerini kaydeden Akpınar, iki ülkeden 4 üniversitenin işbirliği yapacağı proje kapsamında karşılıklı ziyaretlerle bilgi paylaşımının da sağlanacağını açıkladı.