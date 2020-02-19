Türk yatırımcı Dünyanın açlık sorununu giderecek

19 Şubat 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya OSB'de 2,5 milyon Euro yatırımla led ışıklı ve yüzde 95 su tasarruflu ''Farmınova'' adını verdiği bitki üretim fabrikası kurduğunu belirten Can Hakan Karaca, devlet desteği olmadan kendi sermayesi ile kurduğu fabrikada, ilaç ve gübre kullanmadan marul, roka, tere, ıspanak, kekik, fesleğen gibi yeşil yapraklı bitkileri ürettiklerini söyledi.

Antalya'daki tesislerinde 30 yılda 60 ülkede 15 binden fazla proje yaptıklarını anlatan Karaca, ''Uzay istasyonunu andıran fabrikada tamamen steril ortamda bitki üretiyoruz. Fabrikada bitki üretimi ABD ve bir kaç gelişmiş ülkede başarısızlıkla sonuçlandığını öğrendik. Biz bu yatırımı başardık'' dedi.

-Fiyatlarda spekülasyon önlenecek

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en büyük sorununun gıda güvenliği ve fiyat istikrarsızlığı olduğuna dikkat çeken Karaca, şöyle konuştu.

''30 yıllık çalışmamız içinde gıda güvencesi için inovatif çalışmalar yapan firmayız. Çöl ve kutuplarda kuracağınız fabrikada bitki üretebilirsiniz. Yıl boyunca sürekli sabit fiyat ve aynı ürün kalitesinde gıda temini yapılabilinecek. Gıdada spekülatif fiyatlara son verilecek. Fiyatı her zaman aynı olacak. Tüketici pahalılıktan şikâyet etmeyecek. Marul, domates gibi birçok ürünü yıl boyunca aynı fiyata ve aynı lezzette bulunacak. Avrupa'nın en büyük bitki fabrikasını kurduk.''

-5 yılda dünyada 100 fabrika kurmayı hedefledik

Dünya tarımında çığır açtıklarını anlatan Karaca, ''Bitki fabrikasında 365 gün 24 saat bitki üretimi yapıyoruz. 5 yıl içinde dünyada 100 adet fabrika kurmayı hedefledik. Çünkü iklimlendirmede dünyanın en iyisiyiz. Bu tesisi dünya için kurduk. Düşük fiyatlı sürekli gıda üreterek dünyada büyük bir değişim yaşanacak. Tarım arazileri küçülecek.Tohumdan başlayıp fide ile devam eden ve paketleme yapan bir tesis'' dedi.

-Bitki fabrikaları banka gibi...

Hangarların ve büyük binaların bitki fabrikasına dönüştürülebileceğini ifade eden Karaca, şöyle devam etti.

''Türkiye'de inanılmaz işler yapılıyor. Tohum, gübre, fide, sulama otomasyonu üretiyoruz. Üniversitelerimiz gayet iyi. Devlet bitki fabrikalarına destek olursa sağlıklı gıda üretimi çok kolay olur. Bu fabrikalar adeta banka gibi... Pazar çok büyük ve bu fabrikalar çoğalmalı. Afrika'da elektrik fiyatları düşük. Çöl ortasındaki ülkelerde de fabrikalar kurulabilinir. Su ihtiyacı yok. Afrika ülkeleri (Bize tarım yapmayı öğretin) diyor. Tarım değişecek. Yiyecekler değişecek. Yeni bitkiler gelecek. Ülkemiz için Dünyaya tarım teknolojisi ihraç etmek çok önemli''

-Dünya tarımında Türk markası yaratmak istiyoruz

Dünya tarımını değiştirmek istediklerini söyleyen Karaca, ''Gıda işi güven işi. Avrupa'da da yatırımcılarla görüşüyoruz. Dünya tarımında bir Türk markası yaratmak istiyoruz'' dedi.

-İlgi odağı oldu

Bitki üreten Farmınova'ya iş dünyasından da yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı ve üyeleri Farmınova'yı ziyaret ederek bilgi aldı. Karaca, Antalyalı iş insanlarına fabrika hakkında bilgi verdi. Karaca,

''Hiçbir zirai ilacına gerek duyulmadan, sıfır pestisit, doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeden 365 gün 24 saat üretim gerçekleşiyor. Fabrika projesi, tasarımı, üretimi, yazılımı ile yüzde 100 yerli ve milli bir fabrika. Çilek, mantar, domates, biber, patlıcan gibi ürünlerle çeşitlendireceğiz” dedi.