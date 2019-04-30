Turkish Airlines Science Expo 2 Mayıs’ta

30 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, bugün Türkiye’nin en büyük bilim festivali olma özelliği kazanan Turkish Airlines Science Expo’ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunda bu yıl sekizincisi yapılacak Turkish Airlines Science Expo’nun tanıtım toplantısı Gölpark’ta yapıldı. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile festivale sponsor olan işadamlarının da katıldı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılacak Turkish Airlines Science Expo, 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleşecek. Festivalin içeriği hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleceğin nitelikli işgücünü bugünden yetiştirmek, onları motive etmek, yetenekleri doğrultusunda doğru şekilde yönlendirmek ve onlara “ben de yapabilirim” duygusunu aşılamak amacıyla bu festivalin organize edildiğini hatırlattı. Turkish Airlines Science Expo sayesinde; çocuklar, veliler, eğitimciler, iş adamları, meslek erbapları, firmalar ve kamu kuruluşları bir araya getirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Firmaların ürettikleri veya üretimlerinde kullandıkları teknolojilerin sergilendiği “teknolojik alanlar” var. Özellikle çocukların kendi elleriyle bir şeyler üretmeyi tecrübe ettikleri, yaparak-yaşayarak öğrendikleri, deneyerek yaptıkları, kendi ilgi, kabiliyet ve kapasitelerini keşfettikleri 101 farklı stantta gerçekleşecek olan “atölyeler” bulunuyor. Mesleki eğitimlerini sürdüren gençlerimizin kabiliyetlerini sergiledikleri, mesleki bağlılık ve özgüvenlerinin pekiştiği ve 12 meslek dalında düzenlenen ‘meslekler yarışıyor’ var. ‘Kariyer Kulübü’nde; uzmanlar, meslek erbapları ve yöneticiler, tecrübelerini yeni nesle aktarıp onlara rehberlik ediyor” dedi.

111 bin lira ödül

Festival kapsamında yeni fikirleri desteklemek, girişimcilik ruhunu aşılamak, inovatif düşünmeyi yaygınlaştırmak ve yerli-milli üretim için genç-yaşlı herkesi cesaretlendirmek amacıyla “proje yarışması”, “autodesk 3b tasarım ve modelleme yarışması” ve “tasarla yap uçur(havacılık)” yarışmaları yapılacak. Bilim festivali proje yarışmasında dereceye girenlere toplamda 111 bin lira para ödülü verilecek. 50 finalist proje festival boyunca sergilenecek ve festivalin ödül töreni de 5 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından TOFAŞ Fen Lisesi ev sahipliğinde 3. Ulusal Bilim Kampının ödül töreni de gerçekleştirilecek. Bilim kampları çerçevesinde 8 farklı alanda öğrenciler akademisyenlerle bir araya geldiler ve 3 gün boyunca 81 ilden 81 okulla yoğun bir kamp dönemi geçirildi. Değerlendirmeler sonunda 8 farklı alanda dereceye girenler belirlendi. Toplamda 48 bin lira para ödülünün dağıtılacağı 3. Ulusal Bilim Kampı Proje Yarışması’nın ödül törenini de Bursa Bilim Festivali’nde yapılacak.

Hedef 200 bin ziyaretçi

Geçen yılki festivalde 91 bin 426 öğrencinin bilimsel atölye çalışması yaptığını ve festivali 195 bin kişinin ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Proje yarışmasında mucitlerin yarıştığı, droneların ve model uçakların gövde gösterisi yapacağı etkinliğin bu yılki hedefini 100 bin atölye çalışması ve 200 bin ziyaretçi olarak belirlendik. Uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyan Science Expo’ya bu yıl da Tayvan, Hollanda ve İtalya’dan ekipler katılarak bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklar. 235 farklı alanda 1720 bilim gönüllüsünün emeği ile gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek festivalimize, başımıza icat çıkaracak tüm bilim severleri bekliyoruz” diye konuştu.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de 2015 yılından bu yana Bilim Festivali’ne destek verdiklerini hatırlatarak, festivalde projeleriyle öne çıkan gençlere ait fikirlerin üretime dönüşmesi için de gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise bilim festivalinin eğitim camiasına ciddi katkı ve fayda sağladığını belirterek, bu yılki festivale 200 bine yakın öğrenciyi getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kurumlar da destekliyor

Yerli ve Milli üretim için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacak organizasyon, Bebka, Türk Hava Yolları, Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Ons Makina, Mesafe Koleji, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Tübitak Butal, Türksat, Roketsan, Aydın Okulları, Kavram Okulları, Tan Okulları, Şahinkaya Okulları, Osmangazi Okulları, Limak, Eker, Coşkunöz, İnoksan Emko, Borçelik, Ermetal, Buski, Poligon Mühendislik, Beyçelik, İneva, Autodesk, Bosiad, Kuaförler Odası, Kaynak Merkezi, Robjet, Mnç Koleji ve Gold Magesty gibi önemli kurum ve kuruluşlar tarafından da destekleniyor.