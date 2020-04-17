Türkiye 50 trilyon dolarlık pazara göz dikmeli

17 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Tourism Today firması tarafından sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen programına konuşmacı olarak katıldı. Dünyada yaşanan koronavirüs salgınında ön dalganın geçildiğini her ülkenin kendine göre önlem, iİkinci aşamada da salgının kontrol altına alındığını ifade eden Tamince, en önemlisinin üçüncü aşama olduğunu belirtti.

Son aşamada dünyanın normal yaşama nasıl geçileceğini tartışacağını ve bunun da yıllar boyu sürecek ekonomik yansımaları olacağını anlatan Tamince, başta ABD ve Avrupa olmak üzere koronavirüs nedeniyle 10 trilyon dolarlık bir arz yarattıklarını kaydetti.

Dünyada 40 -50 trilyon dolardan fazla yeni bir ekonomik süreç yaşanacağını ifade eden Tamince, Türk yatırımcıların bunu çok iyi takip etmelerini istedi. Fettah Tamince, şöyle konuştu.

''2020 ve 2021 yılı 2019 gibi olmayacak. Ekonomik hüsranlar olacak. ABD ve AB gibi büyük ekonomilerle iş ortaklıkları yapmalıyız. Özellikle Avrupa’da ölümlerin en fazla olduğu yerler huzurevleri ... Bu ülkeler huzurevlerine yatırım yapacak. Bu huzurevlerinde çalışacak insan arayacaklar. Bu noktada çalışanlarımız kendilerini geliştirmeli. İşverenlerimiz de bu ülkelerde fırsat aramalı. ABD ve Avrupa bu salgın nedeniyle ilk etapta piyasaya 10 trilyon dolar koydu. Yine de piyasaların ateşi sönmedi. ABD ve Avrupa 40-50 trilyon dolar koyacak. Türkiye bu pazarlara yakın. Türkiye bu pazarda nasıl para bulabilir, nasıl yatırım yapabilir bunu düşünmek zorunda.''

-Fırsatlar

Türk yatırımcıların ABD ve Avrupa'da pazarında yeni fırsatlar yaratması gerektiğine dikkat çeken Tamince, ''Batı da olmayanı arayalım. Türk yatırımcılar çok becerikli ve teknolojik gelişmelere de çok uyumlu. Türk yatırımcılar büyük pazarlara gözlerini dikmeli. Koronavirüs salgını Türkiye'ye, ve Türk yatırımcılara yarayacak. Çünkü Türkiye 30'dan fazla ülkeye yardım yaptı. Bölgede en fazla şansı olan ülke ise Türkiye olacak. Türkiye, dünyadaki bu fırsatları kovalaması lazım...'' dedi.

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'nin turizm ve müteahhitlik sektörlerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini dile getiren Tamince, umutsuzluğun salgından daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

-Antalyalı yatırımcılar dünyaya örnek

12 ülkede çeşitli sektörlerde yatırım yaptığını, Türk yatırımcıların daha iyi olduğunu ve dünya markalarıyla rekabet ettiğini söyleyen Tamince, şunları kaydetti.

''Dubai'de ilk yatırım yaptığım zaman endişe duyuyordum. Çünkü dünyanın en büyük markalarıyla rekabet ediyordum. Antalya'da da rakiplerimiz vardı. Antalya'da en iyisini yaptığım zaman 4-5 yıl içinde Antalyalı yatırımcılar daha iyisini yapıyorlardı. Ancak, Dubai'de dünya markaları 5 yılda yeni bir şey ortaya koyamıyordu. Bu nedenle herkes bu koronavirüs krizini fırsata çevirmeli. Markalarımızı geliştirmemiz gerekir.''

Koronovirüs krizini fırsata çevirmek için Türkiye'nin kendi değerlerini daha da artırması gerektiğini vurgulayan Tamince, ''İşte Antalya'nın portakalı, domatesi...Bu değerlere yeni değerler katmalıyız. Otellerimiz dünya standartlarının üzerinde. Bu değerlere yenilerini eklemeliyiz. Bu değerlere belki şirket olarak Antalya'da büyük bahçe projesi katabiliriz. Dünya, Türkiye'yi bu bahçe ile söz etsin.''

İtalya ve İspanya ile ABD'de ölümlerin en çok huzurevlerinde gerçekleştiğini kaydeden Fettah Tamince, ''Türkiye'de 2 bin 500-3 bin kapasiteli huzurevleri yapabiliriz'' diye konuştu.

Tamince, Avrupa'da hava yolu trafiğinin Haziran sonu Temmuz başı açılabileceğini öngördüklerini, turizmin de yavaş yavaş hareketleneceğini sözlerine ekledi.