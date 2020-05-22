“Türkiye belediyeleri pandemi sürecinde dünyaya örnek oldu”

22 Mayıs 2020

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Koronavirüs salgınında en büyük görev alanlarının başında belediyeler geldi. Bu süreçte Türkiye Belediyeler Birliği’nin hükümet kararlarına eşgüdümlü olarak hızlı bir şekilde aksiyon aldığını ve tüm belediyelerin de bu kararları hızlı bir şekilde uyguladığını söyleyen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, bu uygulamaların da dünyadaki diğer belediyelere örnek olduğuna dikkat çekti. Şahin, son 15 gündür Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke belediyesinin kendileri ile görüşme talep ettiklerini kaydetti. Şahin, Türkiye’nin bu süreçte 4 ana başlıkta öne çıktığını ve pozitif ayrıştığını dile getirdi. Şahin bu başlıkları şöyle sıraladı: “Güçlü bir liderlik, hızlı bir şekilde oluşturulan bilim kurulu, kurula ve yönetime duyulan büyük güven ve sağlık altyapısı.”

Türkiye 4 başlıkta ayrıştı

Sağlık yatırımlarının bu zor dönemde Türkiye için büyük bir avantaj sağladığının altını çizen Şahin, “Yoğun bakım hizmetleri açısından baktığımızda, 100 bin kişiye Japonya’da 6, İngiltere’de 7 yoğun bakım yatak sayısı düşerken Türkiye’de bu sayı 45. Sağlık yatırımlarının bu zor dönemde Türkiye’yi nasıl güçlendirdiğini gördük” dedi.

Şahin, Türkiye çapında bütün belediyelerin sosyal izolasyon, hijyen, sosyal mesafeyi içeren 14 kuralı başarılı bir şekilde uygulamak için büyük gayret gösterdiğine dikkat çekti. Kendilerinin de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda daha özel uygulamalar yaptıklarına dikkat çeken Şahin, “Kamu özel demeden tüm alanları dezenfekte ettik. Maskeler dağıttık. Ve bu iyi örnekler diğer belediyelere de örnek oldu. Belediyeler Ramazan ayı olması dolayısıyla hem sosyal yardımlarda, hem de temizlikte çok büyük sınav verdi” diye konuştu.

3.5 milyar liralık destek sağlandı

Şahin, şu açıklamalarda bulundu: "Mali yönetimlerde tedbir almak gerekiyordu. Biz de Türkiye Belediyeler Birliği’nin encümenini topladık. Çok hızlı bir şekilde borçlu belediyelerin borçlarının kesilmemesi için gerekli yazıyı bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığımıza gönderdik. Bu kapsamda alınan karar ile belediyelere yaklaşık 3.5 milyar TL’lik destek sağlandı. Belediyelerin yapmak istediği sosyal alandaki çalışmalar için de yasal düzenleme yapıldı. Bu dönemde toplu taşımada zarar etmeyen belediye kalmadı. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili de önemli destekler verildi. Geçen hafta iller bankası özelikle personel parasını ödemekte zorlanan belediyeler için uygun şartlarda kredi kararı aldı”.

Uluslararası toplumda pandemi sonrası yeni normalin konuşulduğuna dikkat çeken Şahin, maskesiz dolaşmama ve sosyal mesafenin yeni yaşam şekli olacağını söyledi. Bir diğer önemli değişimin ise güçlü devlet tanıma ilişkin bakış açısında yaşanacağını söyleyen Şahin, “Devletin gücünü ekonomisi değil, gıda güvenliği, tedarik zincirinin gücü, sağlık altyapısı ve sosyal güvenlik sistemi belirleyecek. Her ülke bu konular ile ilgili yatırımlar yapmaya başladı. Biz de bu konularda Türkiye Belediyeler Birliği olarak bir çalıştay yaptık. Uzaktan eğitim, yazılımı ve donanımı, e-belediyecilik, akıllı şehir artık çok daha önemli hale geldi. Belediyeleri bu konuda hazırlamamız gerekiyor. Çevresel kalkınma ekonomik kalkınma kadar önemli. Belediyeler Birliği’nde böyle bir proje ekibi kurduk” diye konuştu.

“ABD’den iyiyiz, Almanya ile aynı kategorideyiz”



Peki Türkiye koronavirüs döneminde dünyadan hangi konularda ayrıştı. Şahin, bu konuda ABD örneğini vererek, “ABD ile çok net bir şekilde ayrışıyoruz. ABD’de sağlık sistemi çok pahalı. Paranız varsa sağlık sisteminden faydalanabiliyorsunuz. Üstelik ölüm oranı da çok yüksek. Türkiye, hem yoğun bakım hasta sayısı, hem yoğun bakım, entübe hem de ölümlü vaka sayısında çok düşük grupta kaldı. Almanya ile aynı kategorideyiz. Bu da aslında kurumsal kapasitemizi ve işi nasıl doğru yönettiğimizi gösteriyor” dedi.



“Pandemi akıllı şehirleri bize gösterdi”



Salgını döneminde akıllı şehircilik de önem kazanan kavramlardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesi manifestosunda da bu konunun en önemli başlık olduğuna dikkat çeken Şahin şunları söyledi: Biz belediyeler birliği olarak bu konuyu merkeze aldık. Bu işi en iyi yapan şehirleri inceledik. Uluslararası şirketler ile birebir görüştük. Ankara’da Cumhurbaşkanımızın himayesinde çok çok önemli sempozyum yapıldı. Sorunlarını teknolojik altyapı ile çözebilen şehirler akıllı şehirdir. Pandemi bize şehirlerin ne kadar akıllı olduğunun cevabını verdi. Biz e-belediyeciliği güçlü bir şekilde çalıştırdık. Belediyeye gelmeden belediye hizmetlerinin alınmasını, çalışanlarımızın da evlerinden belediye hizmetlerini devam ettirmesini sağlayan altyapı oluşturduk. Youtube kanalı üzerinden çalışmalarımızı sanal ortamda evlere taşıdık. Belediyeler Birliği akıllı şehir uygulaması geliştirenleri destekliyoruz. Eyleme dönüştürenleri de yeniden destekleyeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere akıllı şehirciliği iyi yapan şehirler pozitif ayrıştı”.

“Kalkınma yerelde başlıyor”



Kalkınmanın yerelde başladığını söyleyen Şahin, şehir ekonomilerinin güçlü olması gerektiğini, bu şekilde ülkelerin de güçlü hale geleceğini anlattı. Şahin, “Pandemi sürecinde Gaziantep’in kumaş, maske, hijyen ürünleri üretim merkezi olmasının büyük faydalarını gördük. 15 günde 15 milyon maske üretecek kumaş ve atölye altyapımız var. Şehir ekonomisi şu anda çok daha önemli hale geldi. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisini yönetmemiz ve yüksek teknolojiye geçerken bu altyapıyı da şehirlerimize güçlü bir şekilde entegre etmemiz gerekiyor. Belediyeler Birliği’nin bünyesini bu hale dönüştürüyoruz” diye konuştu.