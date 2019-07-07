Türkiye, Çin’e kiraz ihracatında ABD’nin tahtını sallayacak

07 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim çeşitlerinden biri olan kirazda bu yıl 78 bin ton ihracat hedefleniyor. Birlik olarak Türkiye'nin üretimdeki üstünlüğünü ihracata da yansıtmayı amaçladıklarını belirten Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, bu yıl kiraz ihracatında sıçrama yapılmasına neden olacak Çin pazarına ilk kez girildiğini söyledi.

Yazgan, 1.3 milyar nüfusu olan Çin’in kiraz başta olmak üzere yaş meyve sebze ihracatı için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Çin’e ihracat yapmak bizim en büyük hayalimizdi ve bunu sonunda gerçekleştirdik. Çin’e bu yıl 171 ton kiraz ihraç ettik. Çok güzel dönüşler aldık. Türk kirazından övgüyle bahsediyorlar. Önümüzdeki yıllarda herhangi bir sorun yaşamazsak kiraz üretimimizin tamamını satabileceğimiz bir pazar haline geleceğine inanıyoruz. Çin pazarına kirazla girdik ama bununla yetinmeyeceğiz. Portakal ve limon ihracatını bu pazara sokmak için çalışacağız. Narenciye üretimimizin yüzde 60’ını Çin’e satabiliriz. Çin pazarının bizim ihracat hedeflerimizi de revize ettireceğini düşünüyorum. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2.3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı, 5 milyar dolara yükseltebiliriz diye düşünüyorum.”

ABD-Çin arasındaki gerginlik Türk kirazına yaradı

Uzak Doğu pazarına Çin’le giriş yaptıklarını belirten Senih Yazgan, “Uzak Doğu pazarına Çin’den giriş yapmış olmak bizi mutlu ediyor. Çin pazarına Japonya, Tayvan’ı da dahil edebilirsek bu pazarlardaki meyve sebze taleplerine yetişemeyebiliriz. ABD’nin Çin’e 13 bin 560 ton kiraz ihracatı var. ABD-Çin arasındaki gerginlik ticarete de yansıdı. ABD’nin kiraza ek vergi koyması Çin’in gözünde Türk kirazını avantajlı hale getirdi. Bu fırsatı değerlendirebilirsek pazardaki en büyük rakibimiz olan ABD’nin pazarını elinden alabiliriz. Türkiye’nin Çin’e açılabilmesi için Türk Hava Yolları’nın kargo seferleri koyması ya da özel hava kargo şirketlerinden tedarik etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden uçak kiralanmasının yolu da açılabilir” dedi.

“Kiraz üretiminde dünya birincisiyiz, ihracatta beşinci sıradayız”

Geçtiğimiz yıl 161,7 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlatan Yazgan, “Bu yıl hava şartları olumlu seyretti. Kiraz sezonumuz iyi gidiyor. Meyve tutumu oldukça iyi. Hem bolluğu hem de kaliteyi fazlasıyla yakaladık ” diye konuştu. Türkiye’nin kiraz üretiminde yüzde 25’i karşılayarak dünyada birinci sırada yer aldığını kaydeden Senih Yazgan, “Türkiye'deki üretim her yıl artıyor. Son 10 yıldır üretimde dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Üretimimize yakışır ihracata da yakın bir zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu an için Türkiye dünyada ilk 5 ihracatçı ülke konumumda yer alıyor. Yakın bir zamanda üretimde olduğumuz gibi ihracatta da ilk 3 ülke arasına gireceğimize inanıyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl 640 bin ton olan kiraz üretiminin 76 bin tonunun ihraç edildiğini vurgulayan Yazgan, bu yıl tonajda yüzde 3 bir ihracat artışı hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl normal koşullarda iyi bir sezon yaşıyoruz. Ancak Afyon bölgesi başta olmak üzere İç Ege’de etkili olan yağışlar yaşandı. Yağışın bu bölgelerde bir miktar kiraz üretimine olumsuz etkisi oldu. Bu nedenle 78 bin ton olan kiraz ihracatı hedefimizin biraz daha düşük gelme ihtimali olabilir. Hava koşulları ile ilgili bir sıkıntı yaşamazsak kiraz üretimimiz ve ihracatımızdaki yükselişimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek” diye konuştu.

“Bu yıl Belçika ve Mısır’a ilk kez kiraz ihraç edildi”

UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, geçtiğimiz yıl kirazın en fazla Almanya, Rusya Federasyonu, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, İtalya, Irak ve Birleşik Krallık’a ihraç edildiğini belirterek, “2019’da da en fazla kiraz ihracatını Almanya, Rusya Federasyonu, Hollanda, Avusturya ve Norveç’e gerçekleştirdik. Çin’in yanı sıra bu yıl ilk kez Belçika ve Mısır pazarlarına kiraz ihracatı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

En çok katkı sağlayan dördüncü birlik

Yılın ilk altı ayında Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatı 965,9 milyon dolara ulaşırken, domates ve kiraz-vişne ürünleri ihracatı değerde yüzde 18 ve yüzde 13 pay ile yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada yer aldı. Yaş meyve sebze sektörünün ihracatını da değerlendiren UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan yaş meyve sebze sektörü ihracatının, yılın ilk altı ayında toplam 965,9 milyon dolara ulaştığını belirtti. UYMSİB’in değerde yüzde 3 miktarda ise yüzde 7 pay ile yılın ilk altı ayında Türkiye Yaş Meyve Sebze ihracatına katkı sağlayan 4’üncü birlik olduğunu söyledi. UYMSİB’in yılın ilk altı ayında yaş meyve sebze ihracatına 63,1 milyon dolarlık katkı sağladığını aktaran Senih Yazgan, birliğin 2019 ihracat hedefinin 135 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Zeytin, kiraz ihracatta öne çıkan ürünler

Yazgan, “UYMSİB olarak, ürün grubu bazında ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında zeytin, kiraz ve bölgesel ürünümüz olan Bursa Siyah İnciri, nar, elma, armut, ayva, biber, domates, patates ve hıyar, kornişon yer almaktadır. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık, Romanya, Norveç, Fransa, Ukrayna, Avusturya ve İsveç'tir. İhracatımızda en önemli pazar Avrupa Birliği ülkelerini sırasıyla; Bağımsız Devletler Topluluğu, Diğer Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri, Kuzey Amerika Serbest Ticaret, Okyanusya ülkeleri, Serbest Bölgeler, Afrika ülkeleri, Diğer Asya ülkeleri ve Amerikan ülkeleri izliyor” diye konuştu.