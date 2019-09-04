“Türkiye ekonomisinin geleceğini kadınlar belirleyecek”

04 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri BTSO’nun konuğu oldu. BUİKAD heyetini BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur, Muhsin Koçaslan, Osman Nemli, Alparslan Şenocak ve Haşim Kılıç, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç ile TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ağırladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin geleceğini kadınların belirleyeceğini belirtti. Ülkelerin kentleşmeyle kalkındığını ifade eden Başkan Burkay, Türkiye’de kentleşme oranının yüzde 75’e ulaştığını söyledi. Başkan Burkay, “Özellikle kente göç etmiş kadınlarımızı ekonomiye kazandırmalıyız. Kadınların iş hayatına katılmaları konusunda algının değişmesi için iyi rol modellere ihtiyacımız var.” dedi.

“Rekabette temel şart farklılaşmak”

Küresel ekonomide rekabetin birinci şartının farklılaşmak olduğunu vurgulayan Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçmişte üretim az olduğu için üretmek değerliydi. Ancak şimdi üretmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Esas önemli olan şey farklılaşmak. Bunu başarabilmek için inovasyon yapmanız gerekiyor. Kadınlarımız, detaylara önem veren, yenilikçi bakış açılarıyla ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayabilir. BTSO olarak bizler de bu noktada kadınlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız.”

“BTSO’nun desteği bizim için çok önemli”

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu, “BTSO öncülüğünde sürdürülen Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Projesi’nin paydaşları arasında yer alıyoruz. İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Törenimizi gerçekleştirdik. Üniversitede eğitim gören kız öğrencilerin kariyer hedeflerine destek olmak amacıyla yürüttüğümüz ‘Noktalama’ koçluk projemize 11. yılında da devam ediyoruz. Bunun yanında AB destekli 3 ayrı projede de çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“İhracatçı kadın girişimci sayısı artmalı”

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın ise ortak hedeflere sahip oldukları BUİKAD ile yakın bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Üretim ve ihracat kenti olan Bursa’da kadın girişimcileri ihracata yöneltmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Sevgi Saygın, “Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığına bağlı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı oluşturulmasının önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı işbirliğinde, Odamız ev sahipliğinde 17 Ekim’de bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Bu vesileyle düzenlenecek toplantıya BUİKAD üyelerinin de katılımlarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.