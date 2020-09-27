“Türkiye net hizmet ihracatçısı konumunda”

27 Eylül 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ATSO tarafından pandemi nedeniyle online düzenlenen “4.Devlet Destekleri Zirvesi”ne katıldı. Son 18 yılda Türkiye’nin ihracat kapasitesini artırdığını, dünya toplam mal ihracatı içindeki payının binde 9,6’ya yükseldiğini ifade eden Pekcan, “Turizmden sağlık sektörüne; ulaşımdan eğitim sektörüne kadar sunduğumuz hizmetlerle Türkiye bugün net hizmet ihracatçısı konumuna geldi. Geçen yıl hizmet ihracatımız 65 milyar dolar, hizmet ticareti fazlamız 36.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatçı sayımız her geçen gün artıyor” diye konuştu.

İhracatın her geçen gün geliştiğini ve tabana yayıldığını söyleyen Pekcan, “Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplam ihracatımızdan aldığı pay bugün itibarıyla yüzde 56,3. İhracatımızın yüzde 50’den fazlasını KOBİ’ler ve mikro işletmeler sağlıyor” dedi.

İhracatçı firmaların kapasitelerini güçlendirmek; hem de henüz ihracata başlamamış firmaları ihracata teşvik etmek için devlet destekleri uyguladıklarını vurgulayan Bakan Pekcan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin ekonomik gelişim hedeflerine paralel olarak ihracat desteklerimizle teknolojiye, Ar-Ge’ye, tasarıma ve katma değere dayalı ihracatı artırmak en önemli önceliklerimiz arasında. İhracatçılarımızın pazar çeşitliliği sağlayabilmesi, yeni pazarlara ulaşması ve mevcut pazarlarımızdan aldığımız payları artırması temel beklentilerimiz. Belli bir sektördeki ihracatçımızın tek bir coğrafyaya veya tek bir bölgeye odaklanması ihracatımız açısından risk teşkil ediyor.”

İlk sekiz ayda ihracatçıya 1,4 milyar TL destek verdik

Geçen yıl ihracatçılara 2,5 milyar TL, bu yılın ilk 8 ayında da 1,4 milyar TL destek verdiklerini kaydeden Pekcan, “Antalya da bu desteklerden 2019’da 22.5 milyon TL, bu yıl ise 14,7 milyon TL tutarında faydalandı. Hizmet ihracatı desteklerimiz kapsamında, Türkiye’de 2019’da 254,3 milyon TL, bu yıl 8 ayda ise yaklaşık 148,3 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirildi. Hizmet sektöründe Antalya’ya sağlık turizmi alanında 18.4 milyon TL destek sağlandı” diye konuştu.

81 ilde ihracat potansiyeli olan ancak hiç ihracat yapmamış firmaların tespiti için çalıştıklarını anlatan Bakan Pekcan, yüksek teknoloji ürünlere özel teşvikler sunacaklarını söyledi. Öte yandan ihtisas serbest bölge modelini uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Pekcan, “Buralarda yüksek teknoloji ürünlere özel teşvikler sunacağız. Eximbank, ihracatçılarımıza cazip kredi ve sigorta imkanları ile destek olmaya devam ediyor. Türk Eximbank’ın desteği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak, 30,4 milyar dolara ulaştı” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Antalya dört dörtlük şehir

Zirveye katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kamunun verdiği desteklere ulaşmanın pandemi sürecinde daha da önemli hale geldiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Antalya tarım, turizm, ticaret ve teknolojinin merkezi olarak dört dörtlük bir şehir. Böyle önemli bir şehre yakışır şekilde, Antalya TSO, girişimcilerimize yol gösterici oluyor, KOBİ’lerimizin büyümelerine katkı sağlayan faaliyetler gerçekleştiriyor.”

Son dönemde, hayata geçirilen teşvik ve desteklerde, Bakan Ruhsar Pekcan’ın büyük emek ve gayretleri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Destekler reel sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Hükümetin sağladığı KGF destekleri, kredi paketleri, vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi, istihdama yönelik kısa çalışma gibi uygulamaların daha etkin ve yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri, çok önemli fonksiyon gördü ve reel sektörün ayakta kalmasını sağladı.”

ATSO Başkanı Davut Çetin ise pandemiden ekonomik olarak en fazla turizm bölgelerinin etkilendiğini söyledi. Turizmin Antalya’da ticareti, hizmet ve sanayi sektörünü de etkilediğini belirten Çetin, “Antalya turizmi, güvenli turizm sertifikasıyla bir başarı gösterdi. Yaklaşık 2,5 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ancak dünya koşulları nedeniyle ziyaretçi sayımız yüzde 82 azaldı. Haziran ayı SGK verilerine göre ülkemizde 4a çalışan sayısı bir yılda 295 bin azaldı, bunun 148 bini veya yarısı Antalya kaynaklı” açıklamasını yaptı.

"Batı Akdeniz’de ciro kaybı yüzde 35"

Pandemi döneminde iki anket, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile rapor çalışması yaptıklarını anlatan ve desteklerin 2021 yılı sonuna kadar sürdürülmesini isteyen Çetin, şöyle devam etti: “Haziran ayında 500’den fazla üyemizin katıldığı ankete göre ortalama ciro kaybı yüzde 50 dolayında Temmuz ayında Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı olarak Antalya, Burdur, Isparta’da bölge odalarımızla birlikte yaptığımız bin 600 katılımlı ankete göre ise Batı Akdeniz’de ortalama ciro kaybı yüzde 35’i buldu. Turizmin Türkiye milli hasılası içindeki payı yüzde 3.4 iken Antalya’da yüzde 25’e yakın. Merkez Bankası’nın hesabına göre turizm gelirinde yüzde 60 kayıp, ülke milli gelirini yüzde 4 civarında düşürüyor. Bu da Antalya ekonomisinin yüzde 15-22 arasında daralacağı öngörüsünü doğruluyor.”