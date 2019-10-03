“Türkiye, pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edecek”

03 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) – Geçen yıl Ağustos ayında yaşanan kur ataklarının etkisiyle artış kaydeden üretim maliyetlerinin tüketici fiyatlarında da ciddi artışlara neden olduğuna değinen Nihat Alpay, kur krizinin etkilerinin ortadan kalkmasıyla normale dönen tüketici fiyatlarındaki artışın, Eylül ayı itibariyle yeniden tek hanelere gerilemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Alpay şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl %45 seviyesine kadar yükselen üretici fiyatlarındaki artışın da bu dönem itibariyle %2,45 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecine devam ederek enflasyondaki düşüşün kalıcı hâle getirilmesi konusunda etkin rolünü sürdürmesini temenni ediyoruz. Elbette YEP kapsamında %12 olarak belirlenen yılsonu enflasyon hedefi, dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisi için başarılı bir performansa işaret etmektedir. Ancak orta ve uzun vadede tüketici fiyatlarındaki dalgalanmaların engellenmesi için, üreticinin sırtındaki faiz yükünün çok daha makul seviyelere indirilmesi gerekmektedir. Böylece milli gelir içindeki payı %60 civarında olan hanehalkı tüketiminin yeniden canlanarak Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme sürecine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz.”