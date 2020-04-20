Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip hayvan bakım ve kiralama oteli

20 Nisan 2020

Osman ŞİŞKO-ORDU

Ordu’un Mesudiye ilçesinde kurulan ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan “Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezi” meyvelerini vermeye başladı. Mesudiye ilçesinde hayata geçirilen “Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezi” hem bölgede hayvancılığın gelişmesi hem de gurbette olan vatandaşların hayvanlarını bırakabilecek bir yer olması bakımından büyük öneme sahip.

“Mesudiye’miz için önemli bir projeydi”

Projenin Mesudiye için önemli olduğunun altını çizen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. 2019 yılında Mesudiye ilçemizde açılışını gerçekleştirdiğimiz Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezi’nin aradan geçen sürede elde ettiği başarı bizim ne kadar doğru bir karar aldığımızın göstergesidir. Bu projeyi büyük bir başarı ile yürüten Belediye Başkanımız İsa Gül’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Düşünen Üreten ve Yarışan Ordu’ya örnek teşkil edecek diğer yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

“Mesudiye hayvancılık üssü oldu”

2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile kurulan Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezi’nin 200 büyükbaş hayvan kapasiteli olduğunun altını çizen Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, “ İlçemizde hayvancılığın geliştirilmesi için kısa süre önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile kurduğumuz Mesudiye Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezi’miz ilk meyvelerini vermeye başladı. Kurulduğu günden bugüne kadar merkezimize 83 Büyükbaş hayvan bırakıldı. Aradan geçen süre içinde bu hayvanlarımızdan buzağılarda elde ettik. 50 ineğimizden bugün itibariyle 16 buzağımız oldu. Bu buzağılarımız arasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’in satın alarak merkeze bıraktığı ineğimiz de var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile hayata geçirilen bu projemiz hem ilçemiz hem de vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağladı. Vatandaşlarımız yazın memleketlerine geldiğinde hayvan alımı gerçekleştiriyor, dönecekleri zaman ise hayvanlarını baktırabilecekleri bir yer olmadığı için ucuz fiyata elinden çıkarmak zorunda kalıyordu. Hayata geçirdiğimiz bu proje ile hemşerilerimiz gurbete gittiğinde hayvanlarını bizim bakım otelimize getirecek. Böylece hayvancılığın gelişmesine katkı sunacağız. Mesudiye ilçemiz bu proje ile Ordu’nun hayvancılık üssü olma yolunda hızla ilerliyor” diye konuştu.