“Türkiye’de Veteriner Fakültesi enflasyonu var”

23 Ekim 2018

BURSA - Bursa Veteriner hekimler Odası (BVHO), Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte Türkiye’deki ilk veteriner hekimlik öğretiminin başlamasının 176. yıl dönümü nedeniyle Bursa Atatürk Anıtı önünde bir açıklama yaptı.

Törende konuşan BVHO Başkanı Hüseyin Bolten, Türkiye’de veteriner hekimlik mesleğinin henüz değerinin yeterince anlaşılamadığını da belirterek, “Veteriner hekimler olarak, kutsal bir mesleği yapmanın onurunu taşımaktayız. Dünyada Veteriner hekimlik eğitimi, bilimsel çalışmaların ışığında bugün çok önemli aşamaya gelmiş, özellikle 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren veteriner hekimlik hizmetlerinin hızı, kalitesi sürekli yükselmiştir” dedi.

Hüseyin Bolten, insan sağlığının korunmasında öncelikli bir meslek haline gelen veteriner hekimlik mesleğinin, toplumda gereken değeri göremediğini vurguladı. Bolten, “Bursa Veteriner Hekimler Odası’nın yeni yönetimi olarak, başta kaybettiğimiz hakların geri alınması, mesleğimizin yeniden itibarlı hale getirilmesi ve kamu, özel sektör kuruluşları ile kliniklerde çalışan veteriner hekimlerin yıpranma payı hakkının kazanılması için yasal zeminde gereken çalışmayı ve mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

Alt yapısı ve öğretim kadroları oluşturulmadan açılan Veteriner Fakülteleri nedeniyle, eğitim kalitesinin düştüğüne ve işsiz veteriner hekim sayısının arttığına da dikkat çeken Hüseyin Bolten, “Türkiye’de 29 tane Veteriner Fakültesi var ve bu ihtiyacımızdan çok fazla” dedi. Bolten, hayvan varlıkları bakımından Türkiye’ye yakın olan Almanya’da 5 Fransa’da 4 Veteriner Fakültesi bulunduğuna da vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bu ülkeler, çok sayıda fakülte yerine, alt yapısıyla, öğretim kadrosu ile nitelikli fakülteler oluşturma yolunu seçmişler. Veteriner hekimlik eğitimi, en maliyetli eğitimlerden biridir. Bu nedenle mevcut Veteriner fakültelerimizin altyapı sorunları çözülmeden, yeterli öğretim elemanı, laboratuvar sağlanmadan, uygulama sahası koşulları uygun hale getirilmeden yeni Veteriner Fakülteleri açılmamalıdır. Yeni kurulan üniversitelerde Veteriner Fakülteleri yer almamalıdır. Bazı üniversitelerdeki ikinci Veteriner Fakültesi açılması girişimleri önlenmelidir. Bunun yerine, mevcut Veteriner Fakültelerinin olanakları artırılarak eğitim kaliteleri yükseltilmelidir. Nitelikli veteriner hekim yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, ülkemizin çıkarları için daha yararlı olacaktır.”