06 Temmuz 2020

MUTLU GÜNEŞ - ŞANLIURFA

GAP’ın başkenti Şanlıurfa’da Türkiye’nin ikinci Gıda İhtisas OSB’sinin kurulması için çalışmalar hızlandırıldı. İhtisas OSB için Şanlıurfa Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde 12 firmaya yer tahsisi yapılarak, yerel ürünleri markalaştırma hedefinin ilk adımı atıldı. Toplam 86 sanayi kuruluşunun faaliyet göstereceği bölge için, 20 firma ile daha yer tahsisi görüşmelerinin sürdüğü, yer tahsis edilen şirketler arasında, tahin helva, fıstık işleme ve paketleme, domates ve biber salçası, gıda paketleme gibi firmaların bulunduğu belirtildi.

Şanlıurfa Gıda Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Kureyşi Çelik, 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışmaların hız kazandığını söyledi. Toplam 235 hektarlık alana sahip olan Şanlıurfa Gıda OSB’de 86 sanayi parseli bulunduğunu kaydeden Çelik, 4 bin kişilik istihdamı ve yerel ürünleri markalaştırmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

Müteşebbis Heyeti tarafından 12 yerli firmaya yer tahsisi yapıldığını vurgulayan Çelik, “Şanlıurfa Gıda OSB’de 4 bin metreküplük atık su arıtma tesisi, toplam 9 kilometrelik imar yolları, alt yapı projelendirme çalışmaları ve ihale süreçleri tam hız yatırımcılarımızın hizmetine sunulmak üzere devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra 20 firma ile daha yer tahsisi görüşmeleri sonuçlanmak üzere” dedi.

“Şanlıurfa gıdada marka olacak”

Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en önemli tarım üslerinden biri olduğunu belirtti. Peltek, “Bölge ile gıda sektöründe markalaşma yolunda ilk adımı attık” dedi. ŞUTSO’nun da ortaklarından olduğu Gıda OSB ile yerel ürünleri dünya piyasaları- Türkiye'nin 2'nci Gıda İhtisas OSB'si Şanlıurfa’ya kuruluyor Türkiye’nin ikinci Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, GAP’ın başkenti Şanlıurfa’da faaliyete geçiyor. Yerel ürünleri markalaştırarak dünya piyasalarına taşıyacak olan Şanlıurfa Gıda OSB'de 12 firmaya yer tahsisi yapıldı. na ulaştırmayı ve bölgedeki istihdamı artırmayı amaçladıklarını anlatan Peltek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şanlıurfa Gıda OSB ile Türkiye’de tarım potansiyelinin yoğun olduğu şehrimizde, katma değerli ürünler üretmek, bu ürünlerimizi Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere tüm dünyaya pazarlamak, kalıcı bir istihdam ve refah artışı sağlamak istiyoruz. Yatırımcılara 6. Teşvik Bölgesi Hibe ve Destek Programı kapsamında yer alan birçok muafiyet ve teşvik imkânı sunan, Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB ‘de yer tahsisi yapılan tesislerin inşaatına bu yıl içerisinde başlanacak. Gıda alanında uzmanlaşmış, üreticilerin Ar-Ge faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütülebileceği, bir Gıda OSB hedefliyoruz. Yatırımcılarımız için bu küresel rekabet ortamında avantaj sağlayacak, 6. Teşvik Bölgesi Hibe ve Destek Programı kapsamında çeşitli vergi muafiyetleri, işçi primleri, gümrük vergileri, KDV istisnaları gibi birçok avantajı barındıran Şanlıurfa Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne büyük bir ilgi var. Şanlıurfa, önümüzdeki süreçte sadece tarımsal üretimi ile değil, gıda sektöründeki markalarıyla da anılacak.”