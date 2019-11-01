“Türkiye’nin adeta fahri ticaret elçisiyiz”

01 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi, Başkan Nihat Alpay’ın da aralarında bulunduğu 30 kişilik bir iş adamı heyetiyle; Malezya, Singapur ve Katar’ı kapsayan 8 günlük iş seyahatini tamamladı. Dünyanın muhtelif bölgelerine giderek, ülkemiz ile o bölgeler arasında ticaret ağı kurma adına yoğun emek sarf eden MÜSİAD Bursa Şubesi, üyelerinin üretim ve ihracatını geliştirerek, dünya pazarlarındaki payını arttırmasına öncülük ediyor.

8 gün süren yurt dışı ziyareti ile ilgili değerlendirme yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, iş yapmak isteyen herkese yurt dışında önemli fırsatlar olduğunu ifade etti. Alpay şunları söyledi: “MÜSİAD, yurtdışında 90’ın üzerinde ülkede, 224 lokasyonda şube ve temsilcilikle faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurmasına öncülük ediyor. MÜSİAD üstelik, faaliyet gösterdiği ülkelerde sadece kendi üyelerine değil, o bölgede iş yapan tüm Türk iş adamlarına ayrım gözetmeksizin yardımcı oluyor ve Türkiye’nin adeta fahri ticaret elçisi görevini yapıyor.”

“Bu bağlantılar işe dönüşmeli”

Çok verimli ve faydalı bir iş gezisini geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Alpay, “İş fırsatlarını araştırmak ve yerinde görmek, üyelerimize yeni pazarlar sunabilmek adına Malezya, Singapur ve Katar’da o ülkelerin iş insanları, Büyükelçilerimiz ve Ticari Ataşelerimizle bir dizi temasta bulunduk. Yaptığımız ikili iş görüşmeleri neticesinde, bu ülkelerde ciddi iş fırsatları olduğunu gözlemledik. Malezya’da özellikle gıda alanında ciddi bir talep olduğunu gördük. Singapur da bir şehir devleti. Küçük olmasına rağmen bol sermaye gücü var. Potansiyelini daha yakından bildiğimiz Katar’da da 2022 Dünya Kupası organizasyonu var. Ve bununla ilgili özellikle Türk müteahhitlerimiz önemli işler başarmış. Organizasyona kadar daha çok iş olacak. Bu 3 ülkede önemli iş görüşmeleri ve tanışmaları gerçekleştirdik. Umarım, üyelerimiz bundan sonraki zamanlarda da bu bağlantılarını işe dönüştürürler” diye konuştu.