13 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Bursa KGK İcra Komitesi Toplantısı Gemlik’te düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Gemlik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir ve Meclis Başkanı Hasan Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın ve kurul üyeleri kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar ve planlanan projeleri değerlendirdi.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Bursa KGK Başkanı ve TOBB KGK Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın, kurul olarak güzel bir sinerji yakaladıklarını vurguladı. Bütün kurul üyelerinin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Saygın, kadın girişimci sayısının artırılması adına yapılan çalışmaları anlattı. “Türkiye’nin daha fazla kadın girişimciye ihtiyacı var” diyen Saygın, “Şu anki tempoyla devam edersek ancak 100 yıl sonra kadın girişimci sayısı erkeklerle eşitleniyor. Dolayısıyla daha çok çalışmamız gerekiyor. Kurul olarak Nisan ayında ‘Zirvedeki Kadınlar’ ismiyle bir program düzenlemeye hazırlanıyoruz. Yakın zamanda lansmanını yapacağımız zirve, bu alanda yapılmış en kapsamlı programlardan biri olacak. Bununla birlikte kadın girişimcilerimiz arasındaki etkileşimi artırmak adına online bir platform oluşturuyoruz. Bu projemizi de en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Avrupa’daki odalarla da ortak projeler yapmayı amaçladıklarını dile getiren Saygın, bu kapsamda Almanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

“Fırsatlara hazır olmamız gerekiyor”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Oda olarak kadın girişimcilere her türlü desteği verdiklerini söyledi. Kadınların başarılarıyla bu desteğin karşılığını verdiğini belirten Koçaslan, Bursa’nın kadın girişimcilerle daha güçlü olduğunu vurguladı. Bursa iş dünyasının güçlü birlikteliği sayesinde önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Koçaslan, “Son olarak yerli otomobilin Gemlik’e kazandırılması da bunun bir neticesiydi. Şehir olarak her zaman fırsatlara hazır olmamız gerekiyor. BTSO olarak yıllar önce başlattığımız vizyoner projeler yerli otomobil için şehrimizin öne çıkmasını sağladı. Bu noktada ilçe oda ve borsalarımızın da gayretleri son derece önemliydi. Ortak akıl anlayışıyla şehrimizin Türkiye’nin kalkınma hedeflerindeki öncü rolünü daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

Gemlik TSO Başkanı Paşa Ağdemir, düzenlenen ortak akıl toplantılarının Bursa’daki birlikteliği artırdığını söyledi. Kentteki tüm oda ve borsaların katılımıyla düzenlenen toplantılar sayesinde ilçelerin potansiyellerini öğrendiklerini ve işbirliklerini artırdıklarını kaydeden Ağdemir, “Yerli otomobilin Gemlik’e gelmesi de birlik olmamız sayesindedir. Sayın İbrahim Burkay’a destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kadın girişimcilerimizin de katkısıyla çok daha iyi noktalara ulaşacağız” dedi.

Gemlik TSO Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, kadın girişimcilerin gayretleriyle Bursa’da üretim ve istihdamın artacağına inandığını vurguladı. Kadın girişimcileri Gemlik’te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Gemlik KGK Başkanı Ece Gündoğdu ise kadın girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Görüş alışverişiyle sona eren toplantının ardından kadın girişimciler, Gemlik Umurbey Kadın Girişim Derneği’ni ziyaret etti.