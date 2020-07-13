“Türkiye'nin en büyük lavanta vadisini kuracağız”

13 Temmuz 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Türkiye’nin en büyük 4’üncü ovasına sahip olan, Ceyhan Nehri’nin doğduğu Elbistan ilçesi, doğal zenginliklerini turizm alanında katma değere dönüştürecek önemli projeler yürütüyor. Bu alanda hayata geçirilen projeler hakkında DÜNYA’ya özel bilgiler veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hedefl erinin bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacak turizm alanında ilçenin marka haline gelmesi olduğunu vurguladı.

Projelerinin ana ilham kaynağının doğduğu andan itibaren nehre dönüşen ender güzelliklerden biri olan Ceyhan Nehri olduğunu belirten Gürbüz, “Şehrin ortasından geçen bu nehir üzerinde birçok turistik alanımız var. Yine bu destinasyon içinde yer alan Ulu Camîi, Çarşı Atik Camî ve Selçuklu Hamamı önemli turistik alanlarımızdan bazılarını oluşturuyor. Elbistan turizm alanında güzel bir yerde. Bizim projelerimizin önemli amaçlarından biri turizm anlamında ilçemizin, tanınırlığını artırmak. Bu bağlamda ajandamızda Pınarbaşı Rekreasyon, Kaynarca Gölü, Lavanta Vadisi, Kültürhan ve Küçük Ceyhan Projemiz var” diye konuştu.

Ceyhan’ın doğduğu Pınarbaşı rekreasyon alanı yapılacak

Pınarbaşı Bölgesi’nde doğal güzelliği koruyarak özel bir proje hazırladıklarını ifade eden Gürbüz, projenin ayrıntılarını şöyle anlattı: “Toplam 500 bin metrekarelik bir rekreasyon alanından bahsediyoruz. Pınarbaşı’nda daha önceden üzerine taş ve beton dökülen tüm alan boşaltılacak. Böylece göl alanını ciddi oranda büyüteceğiz. Buradaki su kaynaklarının açığa çıkmasıyla, Pınarbaşı’ndaki su seviyesinin arttığını göreceğiz. Doğayı korumak adına çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bir doğuşu, doğumun ve yenilenmenin simgelenmesini düşündüğümüz bir çalışma yapacağız. Çünkü buradan Akdeniz’e döküldüğü noktaya kadar hayat dağıtan Ceyhan Nehri doğuyor. Doğaya zarar vermeden Ceyhan Nehri ve özellikle de Pınarbaşı’nda yerli ve yabancı turistlere hizmet sağlayacak özel bir projeyi hayata geçiriyoruz.”

“Lavanta Vadisi, 1 milyon metrekarelik alanda yer alacak”

Sağlıklı yaşam alanları inşa etmek için Ceyhan Nehri üzerinde kurulacak iki kent parkı ve kent ormanı projesini çok önemsediklerini sözlerine ekleyen Mehmet Gürbüz, “Burayı sosyal yaşam ihtiyaçları açısından ciddi bir çevresel yatırım olarak düşünüyoruz. Burası bir turizm değeri, bir sosyal yaşam alanı ve su kaynaklarının korunduğu bir bölge haline gelmiş olacak” dedi.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda üç etapta hayata geçirilecek Lavanta Vadisi projesine de değinen Gürbüz, bu proje ile lavantanın hem görselliğini hem de aromatik bitki özelliğini kullanarak turizm ve endüstrinin iç içe olduğu özel bir proje ürettiklerini söyledi. Gürbüz, “Botanik bahçeleri, trekking yolları, gölet çalışmaları, sosyal yaşam alanlarıyla beraber kendi bölgesinde ve ulusal ölçekte çok iddialı bir rekreasyon alanına kavuşmuş olacağız. Türkiye’nin en büyüğü olması, turizm destinasyonu açısından da en iddialı bölgelerden birinin Elbistan olacağına işaret ediyor” diye konuştu.

Çalışmalarına başlanan Lavanta Vadisi’ne yatırımlar için bir çağrıda bulunan Gürbüz, şunları söyledi: “Bu projemizle turizm açısından kaliteli bir yaşam ortamını sunarken, diğer taraftan da aromatik bir bitki olan lavantanın endüstriyel üretimini de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu projenin lavanta yağı ve arıcılık noktasında da Elbistan’da yeni bir sektör oluşturacağını düşünüyorum. Bu alanda yatırım yapmak isteyen sektörlerimize, yatırımlarıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz, Türkiye’nin en büyük Lavanta Vadisi Elbistan’da olacak.”

Tarım İhtisas OSB için düğmeye basıldı



Elbistan’ın Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olduğunu kaydeden Mehmet Gürbüz, şöyle konuştu: “Bu büyük ovada tarım çok gelişmiş. Özelikle Elbistan’ın ay çekirdeği ön plana çıkıyor. Yine şeker pancarı, Elbistan Lahanası önemli tarım ürünlerinden bazıları. Tarım İhtisas OSB Elbistan’ın kalkınması, büyümesi, gelişmesi ve tarım ile hayvancılıkta daha iddialı olması, endüstriyel tarımsal yatırımların Elbistan’a kazandırılması adına önemli bir girişim ve adım. Şehrimize istihdam olarak dönecek. İstihdamla beraber vatandaşlarımızın beklentilerini büyük oranda karşılayacak. Şu anda 500 yatırımcıya ev sahipliği yapabilecek durumdayız. Bundan sonraki aşamaları, İhtisas OSB’nin gelişimine göre belirleyeceğiz”

Elbistan’ın, güneş ve biyogaz enerjisi potansiyeli yüksek



Güneş enerjisi potansiyelinin çok yüksek olduğunu Elbistan'da hayvansal atıklardan elektrik, ısı ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesisleri için bir süredir fizibilite çalışması yaptıklarını kaydeden Mehmet Gürbüz, “Bu alanda yatırım planlaması olan girişimcilerimiz var. Ayrıca Elbistan’ın güneş enerjisi potansiyelinin 2 bin MW olduğu tahmin ediliyor. 2 bin megavatlık kurulu güç, 1 milyondan fazla hanenin ihtiyacını karşılayacak elektriğin Elbistan güneşinden elde edilmesi anlamına geliyor. Ayrıca sürdürülebilir kaynaklara dikkat çekmek için belediye olarak biz de 500 kwh’lık bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin enerji alanındaki potansiyelinin de bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.