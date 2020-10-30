Türkiye’nin Gökmen’i Bursa’dan yetişecek

30 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - Alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasındaki yer alan GUHEM, 130 milyon TL yatırım bedeliyle Bursa’ya kazandırılırkeni hedef genç kuşağın uzay ve havacılık alanında yeni ufuklar kazanmasında etkin bir rol üstlenmek. BTSO öncülüğünde tamamlanan GUHEM’in açılış törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent protokolü ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki ilk merkezi

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayide otomotiv ve tekstil sektörlerindeki başarısıyla Türkiye ekonomisine yön veren Bursa’nın uzay ve havacılık alanlarında taşıdığı potansiyeli harekete geçirmek istediklerini söyledi. Bakan Varank, Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki ilk merkezi olan GUHEM’in de bu alanda farkındalığı artırmak ve yapılacak çalışmalara ilham vermek amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, “Biliyorsunuz 20 yıllık bir hayali gerçekleştirerek Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduk. Kendimize koyduğumuz iddialı hedefleri, yakın zamanda Milli Uzay Programı’yla kamuoyuna duyuracağız. İşte GUHEM, uzay alanındaki hedeflerimize ulaşmada, bizim için önemli bir kilometre taşı olacak. Bu işlerde farkındalık ne kadar erken yaşlarda başlarsa, alınan yol da o denli hızlı oluyor. Uzay ve havacılık teknolojilerinde başarıya giden yolu, insan kaynağınız belirliyor. Biz bu merkezi ziyaret eden çocuklara uzay tutkusunu, başka evrenlere ulaşma hayalini aşılamak istiyoruz. Sınırları aşan, yeni dünyaları keşfeden ve yaptığı keşifleri insanlığa armağan eden genç bir nesil için bu yatırımı hayata geçiriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Toplamda 130 milyon TL’ye mal oldu

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’in Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olduğuna işaret etti. Burkay, “Bizleri yüksek teknolojili üretim ve sanayideki dönüşüm hedeflerimize taşıyacak temel dinamiklerden biri de özgüveni yüksek gençlerimizle hayallerdeki sınırları ortadan kaldırmak ve yeni neslin yüreklerinde uzay ve havacılık konusunda heyecan oluşturmaktır. Bu kapsamda 2013 yılında ortaya koyduğumuz vizyon ile Bursamız için bir hayali daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak 70, TÜBİTAK’ın ise 60 milyon TL’lik yatırımı ile toplamda 130 milyon TL’ye mal olan GUHEM’i, modern mimari yapısı ve estetiğiyle tıpkı Sydney Opera Binası gibi sembol bir eser olarak Bursamıza kazandırmış olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri, Büyükşehir Belediyemiz ve TÜBİTAK’ın işbirliğinde yapımını tamamladığımız bu merkez Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi uzay ligine taşıma kararlılığı doğrultusunda Bursamıza uzay ve havacılık yolculuğunda yeni bir misyon yükleyecektir” dedi.

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında

BTSO Başkanı Burkay, kent kimliğine değer katan mimarisiyle prestijli kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen GUHEM’in kurulduğu 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pekçok ufuk açıcı düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezleri arasında yer aldığını vurguladı. Merkezin Lagari Hasan Çelebi’den Cezeri’ye, Hezarfen Ahmed Çelebi’den Vecihi Hürkuş’a kadar havacılık tarihinde iz bırakan isimlerin izinden giderek Türkiye’nin Gökmeni’ni yetiştirme fırsatı sunacağını ifade eden Burkay, şöyle devam etti: “GUHEM gibi yeni nesillerin ufkunu açan merkezlerimizle birlikte üretken zihinlerimizin kabiliyeti ve teknolojideki dönüşüm hamlemiz, Bursamızı ve ülkemizi dünya vitrininde çok daha güçlü bir konuma yükseltecektir. GUHEM’in hayata geçirilmesine liderlik eden Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a ve Bakan Yardımcılarımıza, değerli işbirlikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a, TÜBİTAK Başkanımız Sayın Hasan Mandal’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.”

“Kent yüksek teknolojili yatırımlar için güç kazandı”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletlerin ve devletlerin kaderini belirleyen en önemli unsurun bilim ve teknoloji olduğunu belirterek, Bursa’nın GUHEM projesiyle önemli bir merkeze kavuştuğunu, kentin bu yatırımla birlikte katma değerli üretim ve yüksek teknolojili yatırımlar için de güç kazandığını söyledi. Türkiye’nin uzay çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla gerçekleştirdiğini dile getiren Aktaş, “GUHEM’e verdikleri destek için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a, BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeni yatırımın Bursamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi de açıldı

Törende ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın BEBKA aracılığıyla sunduğu desteklerle Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde hayata geçirilen İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin de resmi açılışı gerçekleştirildi.

Yerli üretim 154 interaktif düzenek

GUHEM, 13 bin 500 metrekare alanda kuruldu. Tamamı yerli, uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı 154 interaktif düzenek, havacılık öğrenme ve uzay inovasyon merkezi ile birbirinden farklı uygulamaların yer aldığı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri bulunuyor. "Uzay Katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunuyor. Mimarisiyle dikkati çeken, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül alan merkez Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezinden biri olarak hayata geçirildi.