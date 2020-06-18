Türkiye'nin 'güvenli ülke' olduğu büyükelçilere anlatılacak

18 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA - Pandemi sürecini iyi yöneten Türkiye'nin turizmde 'güvenli ülke' olduğu Avrupalı Büyükelçilere Antalya'da anlatılacak ve dünyaya duyurulacak.

Almanya'nın seyahatlerde Türkiye'yi riskli ülke ilan etmesi turizm sektör temsilcilerini üzerken, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Ankara'da görev yapan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 60 ülkenin büyükelçisine Türkiye'nin turizmde ''güvenli ülke'' olduğu anlatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde iki gün sürecek etkinliğin ilk gününde büyükelçilere FraportTAV Antalya Havalimanında çalışmalar anlatılacak.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyükelçiler, turizm sektör temsilcileri ile yerel yöneticilerin katılacağı toplantıda sektörün aldığı önlemler ele alınacak. Konuklara ''Güvenli Sertifikasyon Programı'' hakkında bilgi verilecek.

Programın akşam bölümünde ise büyükelçiler ve gazeteciler Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin şirketine bağlı The Land Of Legends tesislerinde inceleme yapacak.

Programın ikinci gününde ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısı düzenleyecek. Konuk Büyükelçiler ve Bakanlar daha sonra Perge Antik Kenti ile Aspendos Antik Tiyatro'yu ziyaret edecek. Akşam da Aspendos Antik Tiyatro'da konuklar onuruna konser verilecek.