"Türkiye’nin her şeyden önce güvene ihtiyacı var"

05 Kasım 2018

Gökhan KARAKURT

BALIKESİR - Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası işbirliğinde gerçekleştirilen, 'Dünyada ve Türkiye'de Ekonomik Gelişmeler' konulu konferansta Ekonomist Ali Ağaoğlu, Türkiye'deki ekonomik gelişmeler hakkında sunum gerçekleştirerek, Türkiye’nin her şeyden önce güvene ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin para politikalarında dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Konferansın açılışında konuşma yapan Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, “Son günlerde dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelere hepimizi tedirgin etmekte. Bu süreçte nasıl bir yol izlemeliyiz, gelecekte ne gibi gelişmeler bizleri bekliyor, ticarette gelecek üç yıl nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? Bu gibi konular hepimizin kafasını meşgul etmekte. Balıkesir Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası olarak bu sorulara biraz olsun yanıt bulabilmek ve üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla bugün bir araya geldik. Üç kurumun birlikte bu organizasyonu düzenlemesi ilimizdeki diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin buna katkı sağlaması bizim için çok önemli. Burada gösterilen birlik ve beraberlik duygusunun toplumumuzun tüm kesimlerinde ve ülkemizin bütününde görüyoruz. Toplum olarak gösterdiğimiz bu birlik ve beraberlikte tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğimize inanıyoruz. Amacımız diğer odalarımız ve borsalarımızın katkılarıyla, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bu tür organizasyonları her ay tekrarlamak, üyelerimizin işlerini geliştirmesine ve farkındalık oluşturmasına katkı sağlamaktır." şeklinde konuştu.

"Mali disiplinin korunması Türkiye’ye büyük avantajlar sağladı"

Açılış konuşmasının ardından ekonomik gelişmelerle ilgili sunumuna geçen Ekonomist Ali Ağaoğlu, 2018-2019 için potansiyel avantajlar ve riskler, uluslararası rezervler ve kısa vadeli borçlar, reel sektörün net döviz pozisyonu, ekonomi için atılan adımlar, merkez bankası, faizler ve enflasyon konularında sunumlarını gerçekleştiren Ali Ağaoğlu konuşmasının devamında şunları dile getirdi: “2018’in avantajlar ve dezavantajlarından oluşan bir liste yaptım. Hepsi hemen etkili olmayabilir ama orta ve uzun vadede etkili olacaklar. Yine de avantajlar ve dezavantajlara baktığımızda; avantajlar kısmında geçen sene Kredi Garanti Fonu var, bizi biraz rahatlattı. Ama o dönem çıktığında da söyledim; iyi bir enstrüman ancak hoyrat kullanıldı. Çok hızlı bir şekilde bunu verdik ve açıkçası hak edene de hak etmeyene de bunu verdik. Küçük, orta işletmelerin içinde gerçekten çok iyi iş yapan, çok başarılı yönetim şirketleri var ki bunlar sıkıntıya girmiş bunlara ayakta tutmak iyi bir şey. Ama onlara da destek verdik. Bunları yaparken de geçen sene yaşayacağımız sıkıntıyı bu seneye erteledik. Bunun yanında turizmde 2017 rakamlarına ulaşamadık ama iyi gittik. Petrol fiyatları hariç emtia fiyatlarının aşağıda kalması bizi rahatlattı. Zaten bizim cari açığımız da başta petrol ve doğalgazdan kaynaklı enerji fiyatlarından geliyor. AB ile ilişkilerimiz normalleşmeye başladı. Yalnız herhangi bir krizde AB’nin bize yardım edeceğini zannetmiyorum. Ama İran tüm yaptırımlara rağmen bizim ticari anlamda iyi bir partnerimiz olabilir. Avantajlar kısmında mali disiplini korumamız bize çok artı yazdı. Mali disiplini korumak AK Parti’nin bugüne kadar yaptığı en iyi işti. Şu anda mali disiplinimiz bozulmakla birlikte iyi durumda.” Öte yandan piyasalarda asıl önemli olan faktörün faiz olduğunu belirten Ağaoğlu, dolar kurunun 2018 yılını 6.15 seviyelerinde kapatacağını 2019 yılında ise şubat ve mart aylarında yaşanacak yeni bir dalgalanma ile 7.20 seviyelerine çıkacağını 7.30 seviyelerinde ise 2019 yılını kapatabileceğini tahmin ettiğini söyledi.