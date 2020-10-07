Türkiye’nin ilk sanal gıda fuarını Egeli ihracatçılar düzenliyor

07 Ekim 2020

AHMET USMAN-İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türkiye’nin ve dünyanın ilk sanal gıda fuarını The Fource adıyla 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenleyecek. “Anadolu” teması ile gerçekleştirilecek fuara başta Ortadoğu olmak üzere ABD, Çin, Almanya ve İngiltere’den 250 dolayında alıcının katılması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) destekleriyle düzenlenecek fuara katılım bedeli ise 10 bin TL.

Fuarla ilgili internet üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısında The Fource ile pandemi süreciyle sekteye uğrayan ticari girişimleri, çağın sağladığı imkanlarla canlandırmayı hedeflediklerini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “EİB olarak dijitalleşme sürecinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birliği olduk. Yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin ihracatı yüzde 10,9 düşerken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 4,8 artarak 17 milyar 130 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin ihracatını gıda ve tarım sektörleri ayakta tuttu. The Fource, çağın sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek” diye konuştu.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise The Fource’un Türkiye ve dünyadan ünlü konukların katılımıyla gerçekleşecek seminerleri ve etkinlikleriyle ‘gerçek’ fuar deneyimini aratmayacağına dikkat çekti. Celep, “Fuar tüm dünyadan üreticileri, alıcıları, distribütörleri, perakendecileri, şefl eri, restoran ve otel zincirlerini, kısacası gıda habitatında yer alan tüm oyuncuları buluşturacak” dedi. Toplantıya katılan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak gibi birlik başkanları, sektörlerinde faaliyet gösteren tüm firmaları fuara katılmaya davet etti.